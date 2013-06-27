کسب معارف مهدوی در اولویت برنامه ها قرار گیرد

مریم معین الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ولی عصر (عج) اظهار داشت: اگر کسب معارف مهدوی اتفاق نیفتد در خطر بزرگی قرار می گیریم و لازم است با شناخت جهت و مسیر درست این عمل را در اولویت زندگی خود قرار دهیم تا حضرت ولی عصر (عج) از ما راضی باشد.



وی با اشاره به شبهات وارد شده از سوی دشمن در زمینه مهدویت عنوان کرد: دشمن می داند که با ظهور حضرت مهدی (عج) طومار حاکمیت را از دست می دهد و چون نمی تواند اصل مهدویت را انکار کند سعی می کند با شبهات وارد کرده در زمینه مهدویت با ترفندهایی جوانان را گمراه کنند.



رئیس موسسه زنان منتظر ابراز داشت: اگر شبهات به کسی رسیده، برای رفع آن باید به مراکز مهدویت مراجعه کرده و با حضور در کلاس های مهدویت به شبهات ذهنی آن ها پاسخ داده شود و یا از کارشناسان خبره در این زمینه سوال شود.



وی با اشاره به وظایف منتظران در عصر غیبت افزود: وظایف منتظران در عصر غیبت بسیار ذکر شده است اما آن چه که بیش از همه مهم تر است شناخت حضرت ولی عصر (عج) است که لازم است این شناخت معنوی و اساسی بوده و مهم ترین آن شناخت شخصیت و ویژگی امام زمان (عج) است.



معین الاسلام تصریح کرد: با شناخت آن ها می توانیم آن ها را با آنچه که خود بهره مند هستیم بسنجیم و سعی کنیم با کسب مکارم اخلاقی بیشترخود را به حضرت ولی عصر (عج) نزدیک کنیم.



رئیس موسسه زنان منتظر با اشاره به حدیثی از امام معصوم (ع) یادآور شد: هر کس دوست دارد منتظر باشد باید خودش را به مکارم اخلاقی آراسته کند و در خود سازندگی های اخلاقی را ایجاد کند.



وی بیان کرد: در این زمینه باید با دشمنان امام زمان (عج) دشمن و با دوستان حضرت دوست بود و نمی شود گفت که من دوست امام عصر (عج) هستم اما از سوی دیگر با دشمنان دوست باشد بلکه باید با شناخت و راهبردهای دشمن در راستای مبارزه با تخریب مهدویت مقابله کند.



مسئولان با دارا بودن مکارم اخلاقی راه را برای منتظران هموار می کنند



رئیس موسسه زنان منتظر عنوان کرد: در سازندگی اخلاقی سهم زیادی از ایجاد آن را خود شخص بر عهده دارد اما اگر مسئولان کشوری خود دارای مکارم و ویژگی های اخلاقی باشند این راه برای دیگران که از بزرگان خود تقلید می کنند هموارتر می شود.

