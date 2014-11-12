ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا همچنان مصمم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان،"ولکان بوزکر" در سخنانی در نشست مشترک کمیته پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا در بروکسل همچنین تصریح کرد:علی رغم تلاشهای ترکیه و تعهد این کشور برای همگرایی با اتحادیه اروپا سالهاست که آنکارا با مانع تراشی های اروپا در روند عضویت رو به رو است.

وی در ادامه افزود: آنکارا بر این باور است که برخی کشورها مانند آلمان و فرانسه به لحاظ سیاسی در این مسیر مانع تراشی می کنند.

بورکز خاطر نشان کرد: 17 فصل از 35 فصل روند عضویت ترکیه همچنان با مشکلات و موانع سیاسی مواجه است.

وی با بیان اینکه ترکیه همچنان برای عضویت در اتحادیه اروپا مصمم است،تاکید کرد :اگر در مسیر گفتگوها در باره این 17 فصل که شامل اصلاحات در امور سیاسی ، اقتصادی و دیگر زمینه ها می شود موانعی وجود نداشت تاکنون 28 فصل درباره روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گشوده شده بود.