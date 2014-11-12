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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۰

یک مقام ترک:

ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا همچنان مصمم است

ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا همچنان مصمم است

وزیر مسئول روابط ترکیه با اتحادیه اروپا درباره عضویت آنکارا در این اتحادیه گفت: مانع تراشی های اتحادیه اروپا موجب کندی در روند عضویت ترکیه در آن اتحادیه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان،"ولکان بوزکر" در سخنانی در نشست مشترک کمیته پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا در بروکسل همچنین تصریح کرد:علی رغم تلاشهای ترکیه و تعهد این کشور برای همگرایی با اتحادیه اروپا سالهاست که آنکارا با مانع تراشی های اروپا در روند عضویت رو به رو است.

وی در ادامه افزود: آنکارا بر این باور است که برخی کشورها مانند آلمان و فرانسه به لحاظ سیاسی در این مسیر مانع تراشی می کنند.

بورکز خاطر نشان کرد: 17 فصل از 35 فصل روند عضویت ترکیه همچنان با مشکلات و موانع سیاسی مواجه است.

وی با بیان اینکه ترکیه همچنان برای عضویت در اتحادیه اروپا مصمم است،تاکید کرد :اگر در مسیر گفتگوها در باره این 17 فصل که شامل اصلاحات در امور سیاسی ، اقتصادی و دیگر زمینه ها می شود موانعی وجود نداشت تاکنون 28 فصل درباره روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گشوده شده بود.

کد مطلب 2419706

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