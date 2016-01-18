ورود ترکیه به اتحادیه اروپا در شرایط فعلی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» در پیام ویدئویی هفتگی خود در باره امکان عضویت ترکیه در ۱۰ سال آینده در اتحادیه اروپا گفت، با توجه به وضعیت فعلی این کشور این امر ممکن نیست.

مرکل در پیام خود روشن ساخت که ترکیه راه درازی در پیش دارد و نمی‌تواند سال معینی را برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا در نظر گرفت.

اتحادیه اروپا در اکتبر سال گذشته توافق کرد سه میلیارد یورو برای تأمین نیازهای پناهجویان سوری در اختیار ترکیه بگذارد. اتحادیه اروپا همچنین وعده داد که در ازای همکاری ترکیه شرایط اعطای ویزا برای شهروندان این کشور را تسهیل کرده و گفتگوها برای پیوستن این کشور به این اتحادیه را سرعت بخشد.

مرکل در پیام هفتگی خود گفت، مصلحت اروپا در این است که پناهجویان در ترکیه وضعیت مطلوبی داشته باشند تا دلیلی برای فرار از این کشو" نیابند. اما شرایط کنونی ترکیه ورود سریع این کشور به اتحادیه اروپا را ایجاب نمی‌کند.

صدراعظم آلمان تأکید کرد که گفتگوهای ترکیه و آلمان که قرار بود در هفته جاری در برلین انجام شود انجام خواهد شد و حادثه تروریستی چند روز گذشته در استانبول نمی‌تواند بر آن تأثیر بگذارد. نباید بگذاریم که تروریست‌ها برنامه ما را تغییر دهند.