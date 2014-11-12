تولید 100 هزار تن زیتون در کشور

محمدعلی طهماسبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تولید زیتون طی سال جاری به حدود 100 هزار تن برسد، اظهار داشت: از این میزان تولید 60 درصد در تولید کنسرو و 40 درصد در روغن‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی، سال 93 را سال آور زیتون عنوان کرد و افزود: تولید امسال نسبت به سال گذشته که سال نیاور میوه زیتون بود، افزایش دارد، ضمن اینکه سال قبل 98 هزار تن زیتون در کشور تولید شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی در مورد اظهارات مسئولان شورای ملی زیتون که امسال را سال نیاور و سال گذشته را سال آور این میوه اعلام کرده بودند، گفت: این موضوع صحت ندارد. سال گذشته به دلیل کمبود میوه زیتون، آفت مگس میوه در باغات این محصول گسترش یافته بود؛ در واقع دلیل افزایش جمعیت مگس‌ها کمبود زیتون است.