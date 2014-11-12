به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداد روحانی آهنگساز و رهبر ارکستر، حسین مجیدیان معاون دفتر موسیقی، حمید اسفندیاری مدیر موسسه آوای باربد امروز چهارشنبه 21 آبان ماه از غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها دیدن کردند.

ارجمند در این بازدید از فعالیت‌ های جدید دفتر موسیقی و همچنین گمانه زنی ها درباره برگزاری کنسرت یانی در تخت جمشید صحبت کرد و همچنین از حضور ایران در دو نمایشگاه بین المللی موسیقی خارج از کشور خبر داد.

اخبار تکمیلی این نشست متعاقبا اعلام می شود.