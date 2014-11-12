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۲۱ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۱۶

حضور مدیرکل دفتر موسیقی در غرفه مهر/ گمانه‌ها درباره حضور «یانی» قوت می‌گیرد

حضور مدیرکل دفتر موسیقی در غرفه مهر/ گمانه‌ها درباره حضور «یانی» قوت می‌گیرد

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد به همراه شهرداد روحانی در بازدید از غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات از احتمال برگزاری کنسرت یانی در تخت جمشید سخن گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداد روحانی آهنگساز و رهبر ارکستر، حسین مجیدیان معاون دفتر موسیقی، حمید اسفندیاری مدیر موسسه آوای باربد امروز چهارشنبه 21 آبان ماه از غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها دیدن کردند.

ارجمند در این بازدید از فعالیت‌ های جدید دفتر موسیقی و همچنین گمانه زنی ها درباره برگزاری کنسرت یانی در تخت جمشید صحبت کرد و همچنین از حضور ایران در دو نمایشگاه بین المللی موسیقی خارج از کشور خبر داد. 

اخبار تکمیلی این نشست متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 2419814
عطیه موذن

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