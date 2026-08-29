به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، علیرضا پسندیده در آستانه برگزاری مراسم افتتاحیه بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ در ایسیککول در نشست مسئولان کاروان ایران ابتدا توضیحاتی درباره نحوه استقرار ورزشکاران ارائه کرد و اینکه براساس تقسیمبندی صورت گرفته توسط میزبان، آیدی کارتها صادر و جمعبندی و برنامهریزی برای افتتاحیه و نحوه رفت و برگشت به مراسم انجام شده است.
وی درباره تغذیه و پذیرایی و تمرینات هم توضیحاتی داد و گفت: با توجه به محل استقرار و سالنهایی که برای تمرینات توسط میزبان تدارک دیده شده، مراحل آمادهسازی ورزشکاران دنبال میشود.
در ادامه سیدمحمد شروین اسبقیان رییس کاروان رهبر شهید در قرقیزستان با اشاره به نزدیک بودن میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) به حاضرین در جلسه تبریک و تهنیت گفت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما برای حضور در بازیهای جهانی عشایر اینجا حضور داریم. ما در دورههای قبل تیمی در مسابقات شرکت میکردیم، ولی امسال با کاروان در بازیها حضور داریم. ما باید بدانیم در این شرایط خاصی که در کشور حاکم است این کاروان با وجود همه فشارها در اینجا حضور دارد.
معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزشی جوانان تصریح کرد: آقای وزیر در یک ماهه اخیر دنبال تدارک ویژه بودند تا این سفر به بهترین شکل برای این ورزشکاران انجام شود، هدف از همه اینها تأکید برای اتحاد و همدلی ایران برای موفقیت این کاروان است.
وی همچنین یادآور شد: در برنامه بدرقه که مورد استقبال همه قرار گرفت آقای وزیر تأکید کردند حتماً تمام تلاش برای زنده پخش شدن این مسابقات انجام شود. ما همه شرایط کشور میزبان را میدانستیم و میدانیم به لحاظ برگزاری مشکل دارند، ولی با هر مشکلی ما الان وارد صحنه مسابقات شدهایم و نحوه انتقال و رفع مشکلات و برخورد با این موضوعات مهم است.
رییس کاروان کشورمان در بازیهای نومدگیمز 2026 صحبتهای خود را اینطور ادامه داد: این را فراموش نکنیم، ما اینجا هستیم تا مدالهای طلا را کسب کنیم. از صبح امروز پیگیر تمرینات و ریکاوری ورزشکاران بودیم و این تذکرات به مربیان تیمها دادهایم. ما نیاید از تیمها غافل شویم و میخواهم که روسای فدراسیونها در کنار تیمها باشند و از نزدیک مسائل را انتقال دهند.
اسبقیان همچنین خطاب به روسای فدراسیونها تأکید کرد: همه رشتهها برای ما مهم هستند. روسای فدراسیونها ورزشکاران را لحظهای رصد کنند.
وی در پایان درباره مسائل فرهنگی و احترام ویژه به سرود و اهتزاز پرچم اشاره کرد و گفت: این کاروان مزین به نام رهبر شهید است و باید خیلی کیفیت کارهای فرهنگی ما پررنگ باشد و تعهدات اخلاقیمان را نسبت به آرمانها رعایت کنیم.
کیفیت کارهای فرهنگی باید پررنگ باشد؛
اسبقیان: در بازیهای جهانی عشایر شرکت کردیم تا مدال طلا بگیریم
معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان گفت: کاروان ما در بازیهای جهانی عشایر مزین به نام رهبر شهید است و باید خیلی کیفیت کارهای فرهنگیمان پررنگ باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، علیرضا پسندیده در آستانه برگزاری مراسم افتتاحیه بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ در ایسیککول در نشست مسئولان کاروان ایران ابتدا توضیحاتی درباره نحوه استقرار ورزشکاران ارائه کرد و اینکه براساس تقسیمبندی صورت گرفته توسط میزبان، آیدی کارتها صادر و جمعبندی و برنامهریزی برای افتتاحیه و نحوه رفت و برگشت به مراسم انجام شده است.
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