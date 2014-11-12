دانشگاه ها نسبت به مسائل روز دنیا کوتاهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور یوسف ثبوتی ظهر چهارشنبه در دومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین افزود: ایران باید از جایی در حوزه اقلیم تخصص پیدا می کرد و در این راستا اولین دانشگاه در زمینه اقلیم آب و هوایی را در تحصیلات تکمیلی زنجان راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: باید در دانشگاههای دیگر استان زنجان هم علم روز توسعه پیدا کند.

بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی استان زنجان گفت: باید در هر جایی که هستیم به روز باشیم و نسبت به مسائل روز دنیا علم افزایی کنیم.

پرفسور ثبوتی تاکید کرد: دانشگاه‎های ایران در مورد مسائل درسی و علمی بسیار جدی هستند ولی در مورد این که این مسائل را به روز کنند هنوز کار اساسی صورت نگرفته است.

وی در ادامه افزود: توجه به مسائل روز از جمله گرم شدن زمین باید در دانشگاه‎ها و مراکز علمی وجود داشته باشد و شکل گیری این امر نیازمند فضای فعالیتی زیادی است.

بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه استان زنجان یاد آورشد: گرم شدن و تغییر اقلیم در طی چندین هزار سال مسئله مهمی نیست و زمین می‎تواند خود را با این تغییرات هماهنگ کند ولی در چند دهه اخیر یعنی در ۱۰۰ سال گذشته با تغییراتی که در زندگی انسانها صورت گرفته زمین به سرعت گرم شده و سیستم نتوانسته خود را با این تغییرات هماهنگ کند.

پرفسور ثبوتی افزود: سیستم قدرت تطابق سریع خود را با این تغییرات ندارد.

وی گفت: گازهای گلخانه‎ای تاثیر بسیاری در روند گرمایش زمین دارند که راه حل این مساله کم مصرف کردن و بالا بردن راندمان ماشین‎ها و همچنین جایگزین کردن سوخت مناسب به جای سوخت‎های فسیلی است.

بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان افزود: تحقق این امر مهم نیاز به سرمایه گذاری عظیمی دارد.

پرفسور ثبوتی تصریح کرد: کره زمین ۴,۵ میلیارد سال عمر دارد و در این میان زمین حیات خودش را ادامه می دهد.