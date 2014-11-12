به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان دیر اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در شهرها و روستاها باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرها و روستاها است.

وی ادامه داد: در حاشیه شهرها و خارج از حریم‌های شهری به هیچ وجه نباید مجوزی برای ساخت و ساز صادر شود و در روستاها نیز مشخص است که مجوزهای ساخت و ساز باید از کجا گرفته شود و باید با نظارت مستمر از ساخت و سازهای غیرمجاز با جدیت جلوگیری شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه در طراحی طرح تفصیلی و جامع برای شهرها و روستاها، از نظرات شوراها و شهرداری‌ها و دهیاران استفاده می‌شود، افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید تعامل بیشتری با سایر دستگاه‌ها ایجاد کنند.

وی از افزایش چشمگیر اعتبارات تملک دارای و ارزش افزوده در سال جاری خبر داد و بیان داشت: امسال اعتبارات بسیار خوبی به ویژه در زمینه عمران شهری اختصاص یافته استکه امیدواریم چهره شهرها و روستاهای استان بوشهر بهتر و مناسب‌تر شود.

رستمی از ابلاغ 10 میلیارد تومان در قالب اعتبارات تملک دارای و ارزش افزوده تاکنون برای استان خبر داد و بیان داشت: انتظار داریم متناسب با این اعتبارات شاهد تحرکات عمرانی هم باشیم که فرمانداران باید هدایت مناسبی در این زمینه داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم تلاش برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی در نقاط مختلف استان بوشهر، اضافه کرد: در شهرستان حداقل یک کار عمرانی شاخص اجرا می شود و طرح‌های دیگر نیز باید اجرایی شوند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: باید تلاش شود تا پروژه‌های باکیفیتی اجرا شود و عمر پروژه‌ها بالا باشد و کارها را با هزینه‌های کمتر انجام داد.