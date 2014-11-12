توسعه اشتغال نیازمند احیاء صنایع کوچک/ واردات چگونه 5 برابر شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری امروز در مراسم امضای یادداشت تفاهم نامه همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد گفت:‌ برای اولین بار است که تفاهم نامه ای میان وزارت کار و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل به امضا می رسد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت:‌ صنایع کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال دارند. ما از دیرباز و بیش از 50 سال است که از طریق مجموعه های صنعتی کشور با بخش صنعتی سازمان ملل متحد در ارتباط هستیم و تفاهم نامه ای با آنها داشتیم، اما تاکنون تفاهم نامه ای میان وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و بخش صنعتی سازمان ملل امضاء نشده بود که برای اولین بار است که تفاهم نامه ای اقتصادی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل به امضا می رسد.

میدری در بیان دلیل امضای این تفاهم نامه گفت:‌ از سال 84 تا 90 میزان واردات در کشور ما افزایش 5 برابری داشته که این امر منجر به ورشکستگی بسیاری از صنایع کشور شده است.

معاون وزیر کار با تاکید بر نقش بسیار مهم صنایع کوچک در ایجاد اشتغال افزود: این در حالی است که ‌صنایع بزرگی چون نفت و انرژی، درآمد وارد کشور می کنند؛ اما اینکه این درآمد در نهایت به ایجاد اشتغال برای مردم ایران منجر شود یا برای ایجاد اشتغال برای سایر کشورها مثل کشور چین شود بستگی به رونق صنایع کوچک دارد. متاسفانه صنایع کوچک در 8 سال گذشته نتوانستند با دیگر صنایع خارجی رقابت کنند.

وی تصریح کرد:‌ متاسفانه در صنایعی نظیر مبل سازی، نساجی،‌ کفش و ... تولیدات خارجی و واردات جایگزین تولیدات داخلی شده است. میدری سیاست اشتغال را نیازمند احیای صنایع کوچک دانست و یادآورشد:‌ طبق دستور وزیر کار، برای تحقق این موضوع باید از تجربیات جهانی بهره مند شویم.

معاون وزیر کار تاکید کرد:‌ صنعت کفش یکی از این موارد به شمار می رود که بسیار اشتغال زا بوده و امیدواریم روزی به نقطه ای برسیم که بتوانیم صنایع کوچک را به زنجیره صنایع بزرگ متصل کنیم و برند کفش های تولید داخل کشورمان را به بازارهای جهانی پیوند دهیم.

گفتنی است،‌ در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری از سوی نماینده وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی و "الساندرو آمادیو" نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد - یونیدو در ایران امضاء شد.