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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۰۷

نخستین فراخوان پهنه‌های اکتشافی اعلام می‌شود

نخستین فراخوان پهنه‌های اکتشافی اعلام می‌شود

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری نخستین فراخوان پهنه‌های اکتشافی در کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله کشاورز با بیان اینکه فراخوان پهنه‌های اکتشافی برای نخستین بار در کشور انجام خواهد شد، افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده واگذاری پهنه های اکتشافی از طریق فراخوان عمومی در تمام استانها و پس از تأئید پهنه ها توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی، اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در پی این اقدام، حضور بخش خصوصی در انجام فرآیندهای اکتشافی پررنگ‌تر خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از برگزاری فراخوان واگذاری محدوده‌های اکتشافی در استان آذربایجان شرقی خبرداد و گفت: پس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی، استان آذربایجان شرقی به عنوان نخستین استان، اقدام به فراخوان عمومی پهنه های اکتشافی در دهم و چهاردهم آبان ماه سال جاری و از طریق انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی کرد.

کشاورز افزود: متقاضیان شرکت در این فراخوان می توانند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی نسبت به اخذ اسناد فراخوان اقدام کنند.

وی در پایان گفت: تاریخ بازگشایی پاکت های فراخوان عمومی پهنه های اکتشافی استان آذربایجان شرقی 15 آذرماه 93 امسال است

کد مطلب 2422089

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