به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله کشاورز با بیان اینکه فراخوان پهنه‌های اکتشافی برای نخستین بار در کشور انجام خواهد شد، افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده واگذاری پهنه های اکتشافی از طریق فراخوان عمومی در تمام استانها و پس از تأئید پهنه ها توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی، اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در پی این اقدام، حضور بخش خصوصی در انجام فرآیندهای اکتشافی پررنگ‌تر خواهد شد.



مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از برگزاری فراخوان واگذاری محدوده‌های اکتشافی در استان آذربایجان شرقی خبرداد و گفت: پس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی، استان آذربایجان شرقی به عنوان نخستین استان، اقدام به فراخوان عمومی پهنه های اکتشافی در دهم و چهاردهم آبان ماه سال جاری و از طریق انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی کرد.



کشاورز افزود: متقاضیان شرکت در این فراخوان می توانند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی نسبت به اخذ اسناد فراخوان اقدام کنند.



وی در پایان گفت: تاریخ بازگشایی پاکت های فراخوان عمومی پهنه های اکتشافی استان آذربایجان شرقی 15 آذرماه 93 امسال است