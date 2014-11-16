به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه با مرجع عالیقدر آیت‌الله مظاهری دیدار کردند. آیت‌الله‌ مظاهری در این دیدار، با اشاره به جایگاه با اهمیت شورای عالی حوزه‌ها، از زحمات و تلاش‌های مدبرانۀ اعضای محترم شورای عالی تجلیل کرده و خاطرنشان کردند: پیشرفت و توسعۀ چشمگیر حوزه‌های علمیه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مرهون زحمات و تدبیرات و مدیریت مؤثر و همراه با برنامه‌ریزی در حوزه‌های علمیه و تحت نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه است.

آیت‌الله‌ مظاهری در ادامه بیانات خود، با اشاره به بروز برخی آسیب‌ها در حوزه، بر ضرورت برنامه‌ریزی مستمر جهت گسترش اخلاق در حوزه‌ها تأکید کرده و افزودند: در حوزه‌های علمیه، برای رفع آسیب‌ها و نواقص، باید بیش از گذشته و با برنامه‌ریزی مؤثر به گسترش اخلاق سازنده اهمیت داده شود.

آیت‌الله‌ مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود، با ابراز نگرانی از افت علمی در بین طلاب و در حوزه‌ها، بر ضرورت اقدام برای جبران این خسارت تأکید کرده و اظهار داشتند: شورای عالی حوزه، با توجه به جایگاه خاص علمی و نیز با عنایت به نفوذ مؤثری که در حوزه‌ها و در بین طلاب علوم دینی دارد، می‌تواند برای جبران افت علمی حوزه‌ها، فکر، برنامه‌ریزی و اقدام اثرگذار داشته باشد.

آیت‌الله‌ مظاهری، با تأکید بر حفظ سیره علمی سلف سابق و نیز حفظ ساختار سنتی حوزه، تصریح کردند: ما امروز در حوزه‌های علمیه وظیفه داریم، فقه جواهری را حفظ کرده، به نسل‌های بعدی برسانیم؛ چراکه اگر فقه جواهری نداشته باشیم، اقدامات دیگر تأثیر لازم را نخواهد بخشید.

ایشان در این زمینه اضافه کردند: حوزه‌های علمیه باید مجتهدپرور باشند؛ از این جهت لازم است سنت‌های قدیمی حوزه نظیر پیش‌مطالعه، مباحثه و جزوه‌نویسی که فعلاً متروک شده، در حوزه‌ها و در مدارس علمیه احیا گردد.

آیت‌الله‌ مظاهری، با اشاره به لزوم اصلاح و ارتقاء نظام آموزشی حوزه، چنین اصلاحی را در تنافی با حفظ ساختار سنتی و حفظ فقه جواهری ندانسته و تأکید کردند: برخی از کتبی که سال‌هاست در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود، کتب منبع است که باید به عنوان پشتوانه علمی و مانند دائرة‌المعارف فقه و اصول در حوزه‌ها استفاده شود و به جای آن لازم است کتب جدیدی که برای تعلیم و تعلم مناسب‌تر است، تألیف گردد.

ایشان با نکوهش تدریس ناقص کتب، اظهار داشتند: متأسفانه در برخی مدارس، به منظور اصلاح نظام آموزشی، کتب قدیمی به صورت ناقص تدریس می‌شود که رسم غلطی است و لازم است، اساتید و طلاب این روش را مطرود ساخته، به خواندن کتب درسی به صورت کامل اهتمام ورزند.

آیت‌الله‌ مظاهری با اشاره به جایگاه خاص و ویژه مراجع معظم تقلید در حوزه‌ها، بر ضرورت حفظ شؤون مراجع تأکید کرده و افزودند: توجه و اهتمام به نظرات مراجع تقلید و علمای بزرگ در حوزه‌ها لازم است و بسیار به‌جاست که اعضای محترم شورای عالی حوزه‌ها، منویات این بزرگان را در اقدامات و برنامه‌ریزی‌های شورای عالی مد نظر داشته باشند.

آیت‌الله‌ مظاهری، از زمینه‌سازی برای وحدت و یکپارچگی در حوزه‌ها، به عنوان یکی‌ دیگر از رسالت‌های شورای عالی حوزه نام برده و خاطرنشان کردند: شورای عالی این توانایی را دارد که با تدبیر و درایت، مانع بروز اختلاف و چند دستگی در حوزه‌ها شود و به‌خصوص لازم است در مسائل سیاسی، از ظهور و بروز هرگونه اختلاف جلوگیری به‌عمل آورده شود.

آیت‌الله‌ مظاهری در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اشاره به سوابق درخشان و ریشه‌های کهن حوزه علمیه اصفهان و با بیان این نکته که حوزه علمیه اصفهان در عین حفظ استقلال، باید با حوزه علمیه قم هماهنگی و همسویی داشته باشد، توجه و اهتمام بیشتر شورای عالی حوزه‌ها به حوزه علمیه اصفهان را خواستار شده و افزودند: شکوفایی و پیشرفت حوزه علمیه اصفهان در دو دهه اخیر چشمگیر بوده است و لازم است شورای عالی حوزه‌ها، توجه بیشتر و مؤثرتری نسبت به حوزۀ علمیه اصفهان و مراکز مختلف این حوزه داشته باشد.

در ابتدای این دیدار، حضرات آیات مقتدایی، استادی و حسینی‌بوشهری، ضمن تبیین برخی اقدامات و فعالیت‌های شورای عالی حوزه‌ها، بر لزوم هم‌فکری و هماهنگی ارکان حوزه جهت رفع نواقص و آسیب‌های مختلف در فضای علمی و اخلاقی حوزه‌های علمیه و نیز پیشبرد اهداف متعالی حوزه تأکید کردند.

این حضرات در سخنان خود، از برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌ها، مراکز و مدارس حوزه علمیه اصفهان و نیز از اشراف و هدایت آیت‌الله‌ مظاهری بر این حوزه، تجلیل کردند و با اشاره به تأثیر و نفوذ کلام ایشان، مساعدت و کمک بیش از پیش معظم‌له برای ارتقاء ابعاد اخلاقی و معنوی طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه را خواستار شدند.