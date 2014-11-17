به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌ روش درباره دیدار تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی اظهار کرد: همه چیز خوب است و برای بازی با کره جنوبی آماده ایم. بازی فردا از بُعد آماده سازی بازی کمیابی است. امیدوارم از این بازی به خوبی استفاده کنیم؛ نه تنها برای آماده سازی بلکه برای بازیکنان جوان که فرصت بازی به آنها می رسد.

وی درباره اینکه آیا برای بازی سورپرایزی از بازیکنان جوان خواهد داشت یا خیر، گفت: بله، بازیکنان جوان را در دو سه سال گذشته از نزدیک تحت نظر داشتیم. بعد از جام جهانی برزیل تصمیم به ساخت دوباره تیم ملی و جوانگرایی گرفتم. به خاطر اینکه فرصت های زیادی برای بازی های دوستانه نداریم مطمئنا فردا یا در اولین فرصت به بازیکنان جوان فرصت خواهم داد.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: مطمئنم بازیکنانی مثل مرتضی پورعلی گنجی، احسان حاج صفی، سردار آزمون، جهانبخش و ... آینده تیم ملی خواهند بود.

کی روش تصریح کرد: یکسری از بازیکنان جوان فردا در ترکیب خواهند بود. در زمان مناسب و زمانی که شرایط بازی نشان دهد به این بازیکنان نیاز داریم، مشکلی با به میدان دادن بازیکنان جوان ندارم.

وی درباره اینکه آیا پروسه جوانگرایی تیم ملی بعد از جام ملتها جدی تر دنبال خواهد شد یا خیر، گفت: قطعا ولی تیم ملی اینگونه نیست. در تیم ملی نیازی به انقلاب نیست. شما نیاز دارید پایه های اصلی تیم را حفظ کنید و طبق آن کار را جلو ببرید. بازیکنانی که سنشان بیشتر است باید الگوهای مناسبی برای جوانها باشند.

سرمربی تیم ملی درباره رویارویی ایران با سه تیم عربی در جام ملتهای عربی در مرحله مقدماتی و راهکارش برای بازی با این تیم ها، تاکید کرد: این را یاد گرفتم بازی مقابل امارات، قطر و بحرین همیشه برای ما سخت است ولی امروز ما کاملا یک تیم متفاوت هستیم و دقیقا می دانیم چه کاری انجام می دهیم. نمی گذاریم کاری که آنها می خواهند انجام بدهند، مخل برنامه های ما بشود.

کی روش افزود: البته کامل اطلاع دارم که رقبای ما به سختی کار می کنند و سعی می کنند به خوبی آماده شوند. کار سختی داریم ولی می دانیم که چه کار می کنیم. سعی می کنیم با بهترین برنامه، آماده شویم. وظیفه ما این است در روزهای باقیمانده دقیقتر و با تمرکز بیشتر کارمان را پیش ببریم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر مشکل گلزنی تیم ملی و حل این مشکل، اظهار کرد: راهکارهای ما بنا بر یک اصل همیشگی است. سعی کنیم بیشتر کار کنیم و بهتر شویم. ما داریم چه کار می کنیم؟ تعداد بازی های دوستانه و کیفیت آنها و تعداد جلسات تمرینی ما کمتر است. بنابراین ما نیاز داریم که واقعیات را در نظر بگیریم. باید دست به دست هم بدهیم و ایمان را در خودمان زنده نگه داریم که می توانیم به هدفمان برسیم.

سرمربی تیم ملی افزود: در حال حاضر به نتایج جام خلیج فارس نگاه کنید. همه تیم ها در حالت تعادل به سر می برند. چه توقعی دارید؟ آیا توقع داشتید ایران در جام جهانی بازی باز مقابل نیجریه و آرژانتین انجام بدهد؟ ما بازی واقع گرایانه داشتیم و از خودگذشتگی کردیم. در تمام بازی ها در طول نود دقیقه ایران همیشه آماده بود که حمله کند و به گل برسد.

کی روش ادامه داد: یک مسئله این است که فوتبال منفی بازی کنید و دیگری فوتبالی منطقی است و سعی کنید پیروز باشید که این دو با هم تفاوت دارد. امیدوارم برای تمام منتقدان بتوانند این کار را در باشگاه ها و مناطق خودشان انجام بدهند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در جام ملتها هم همین شیوه دفاعی را در پیش خواهد گرفت یا خیر، گفت: این نظر کاملا اشتباه است. نگاه من به این مسئله اینطور نیست. اگر بازی به ما دیکته کند که باید دفاع کنیم، دفاع می کنیم. در غیر اینصورت بر عکس آن است. برنامه ما در آسیا هم همین خواهد بود. ما تیم را آماده می کنیم که پیروز میدان باشیم.

سرمربی تیم ملی در خصوص احتمال انتخاب کرانچار به عنوان سرمربی تیم امید با توجه به اختلاف نظر دو طرف و نقش نظارتی اش بر تیم امید، گفت: خیر، این کار را انجام نمی دهم. چون نظارت یک بحث است ولی درگیر کردن اسم من در سیاستهای اشتباه بحث دیگری است. من همیشه برای دوستان خود و دشمنانم یک ایده دارم. عاشق همه آنها هستم و برای تک تک آنها دو برابر آنچه که برایم آرزو دارند، آرزو می کنم. آقای کرانچار یا مربیان دیگر هر کار و حمایتی برای من داشته باشند، من هم همان حمایت و کار را برایشان انجام می دهم.

کی روش سپس با خنده و کنایه گفت: من آدم خوب و نایسی هستم!

کی روش درباره حضور لژیونرهای تیم ملی ایران بعد از جام جهانی در لیگ کشورهای عربی، گفت: فوتبال جهانی از فرصتهاست. فرصتهای مالی و فرصتهای فنی. همیشه اتفاقات در همان یک لحظه رخ نمی دهد ولی یک مطلب همیشه صدق می کند اگر فرصتی پیش می آید باید از آن استفاده کرد. این صحبت حمایتی است که از همه بازیکنان دارم. وظیفه من این است که سعی کنم بازیکنانم راضی و خوشحال باشند. سئوال این است که آیا بعضی از این فرصتها برای آنها بهترین است؟ جواب از نظر فنی خیر است ولی باید به روزهای بعد از فوتبال هم توجه داشت. بعد از آنکه فوتبال بازیکنان تمام شود کسی برای آنها اهمیت قائل نیست. برای همین وظیفه من است که از آنها حمایت کنم و آنها هم خوشحال شوند تا زندگی خوبی برای خودشان و خانواده خود بسازند.

سرمربی تیم ملی درباره انتظارش از هواداران تیم ملی، تصریح کرد: از همه هواداران درخواست می کنم به ورزشگاه بیایند و در کنار ما از فوتبال لذت ببرند. فکر می کنم همه مردم می دانند که تیم به حضورشان نیاز دارد و ما هم قول می دهیم بهترین تلاشمان را می کنیم تا فوتبال خوبی را به نمایش بگذاریم. کره جنوبی هشت لژیونر در اروپا دارد.

وی افزود: عقلانی به نظر می رسد که مردم به استادیوم بیایند. پیراهن شماره 12 را برای مردم کنار گذاشته ام تا به ورزشگاه بیایند و از تیم حمایت کنند.

کی روش درباره اینکه آیا در تیم ملی لیست سیاهی وجود دارد یا خیر و شانس بازیکنان دیگر برای حضور در جام ملتهای آسیا تصریح کرد: همیشه گفته ام که جبهه فکری خاصی در تیم ملی وجود ندارد به غیر از اینکه یک هدف شفاف پیش روی ماست که بهترین تیم متشکل از بهترین بازیکنان هستند. وظیفه ماست که اینطور باشد. مردم مطمئن باشند تیمی را انتخاب می کنم که بهترین تیم حال حاضر برای رسیدن به پیروزی است. البته شما می بایست درک کنید که تیم قوانینی دارد. استعداد می تواند به ما کمک زیادی کن که به برد برسیم ولی کسی که این کاراکتر را دارد می تواند به قهرمان تبدیل شود.

وی همچنین در خصوص گلایه اش از سرعت تیمی بازیکنان در تمرینات، گفت: سعی می کنیم یک بازی انتقالی سریع را انجام بدهیم البته روندهایی در بازی وجود دارد که نمی توان به آن بی اهمیت باشد. 35 درصد گلهای زده شده در فوتبال مدرن از همین انتقال سریع بوده است. ما نیاز به طرز تفکر مناسب و انتقال سریع از دفاع به حمله داریم. نیاز داریم که تصمیم گیری را سریع انجام بدهیم. نیاز به زمین خوب داریم تا توپ را رو به جلو ببریم.