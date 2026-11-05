به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد واحدی عصر پنجشنبه در جمع طلاب در مدرسه فیضیه قم، با اشاره به تحولات کشور، مقاومت مردم و پایبندی آنان به ولایت را از عوامل مؤثر در تقویت جایگاه ایران برشمرد و اظهار کرد که این روند، معادلات و تصمیم‌گیری‌های سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه در گذشته برخی دولت‌های بزرگ بدون اطلاع مسئولان کشور وارد عمل می‌شدند و از کشور خارج می‌شدند، گفت: امروز به برکت رهبری امامین انقلاب، خون شهدا و ایستادگی مردم، جایگاه ایران دگرگون شده است.

واحدی افزود: تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی کشور، از جمله انتخاب رئیس‌جمهور، نمی‌تواند بی‌اعتنا به اراده ملت ایران و جایگاه تمدنی آن باشد و بازیگرانی که پیش‌تر تصور می‌کردند می‌توانند در زمانی کوتاه مسائل را به پایان برسانند، اکنون باید معادلات خود را با واقعیت‌های ایران و تمدن اسلامی تنظیم کنند.

معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه با قدردانی از برگزارکنندگان دور تازه فعالیت‌های معرفتی، طرح ولایت را از برنامه‌هایی دانست که استمرار آن در حوزه‌های علمیه ضرورت دارد و گفت: پشتیبانی از چنین جریان‌هایی می‌تواند به تقویت مسیر تمدن‌سازی اسلامی کمک کند.

طلبه در کنار دروس رسمی به حکمت نیاز دارد

واحدی شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها را در مسیر مسئولیتی بزرگ توصیف کرد و گفت: پژوهشگرانی که برای گسترش معرفت دینی تلاش می‌کنند، در ساخت تمدن نوین اسلامی سهم دارند و می‌توانند در سال‌های آینده نقش برجسته‌تری ایفا کنند.

وی با تأکید بر اهمیت دروس رسمی حوزه بیان کرد: طلاب باید صرف و نحو، فقه و اصول و دیگر درس‌های رایج حوزوی را با جدیت دنبال کنند و از مطالعه و مباحثه منظم غافل نشوند.

او در عین حال بسنده‌کردن به دروس رسمی را کافی ندانست و افزود: طلبه در کنار فراگیری دانش‌های رایج حوزوی باید به معارف بنیادین دین و حکمت نیز بپردازد، زیرا این پشتوانه در ایفای نقشی مؤثر در تمدن‌سازی اسلامی اهمیت دارد.

واحدی با اشاره به شخصیت‌هایی همچون امام خمینی، شهید مرتضی مطهری و علامه محمدتقی مصباح یزدی، پیگیری دانش و معارف حقیقی را از عوامل اثرگذاری آنان دانست و به روایت «الحکمة ضالة المؤمن» اشاره کرد.

تلاوت قرآن زمینه دریافت حکمت را فراهم می‌کند

معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه با استناد به آیه‌ای از سوره لقمان درباره عطای حکمت به آن پیامبر گفت: حکمت دانشی است که باید زمینه دریافت آن را فراهم کرد و انسان با قرارگرفتن در معرض معارف حقیقی می‌تواند از این موهبت بهره‌مند شود.

وی تلاوت پیوسته قرآن را یکی از راه‌های ارتباط با معارف الهی دانست و توصیه کرد: طلاب ارتباط خود را با کتاب خدا حفظ کنند.

او همچنین با اشاره به سخنی درباره برتری عالمان امت بر پیامبران بنی‌اسرائیل، این جایگاه را در گرو دستیابی به علم و حکمت حقیقی و پیگیری رسالت پیامبران و امامان دانست.

واحدی ابراز امیدواری کرد طلاب با جدیت در مسیر تحصیل علوم حوزوی و کسب معارف دینی گام بردارند.