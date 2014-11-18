رشد چهار درصدی خدمات اورژانس هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، امین صابری نیا، بعدازظهر سه شنبه در بیست و ششمین همایش کشوری مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در محل هتل طرقبه مشهد با ذکر این موضوع که اورژانس هوایی یك خدمت سطح سه اورژانس پیش از رسیدن به بیمارستان است، گفت: خدمت رسانی اورژانس های هوایی پیش بیمارستانی چهار برابر افزایش داشته است.

رئیس مرکز حوادث فوریت‌های پزشکی کشور با اشاره به رشد كیفی اورژانس ها افزود: تعداد پایگاه های اورژانس از نظر كیفی بالغ بر ۸۰ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: پایگاه های هوایی ما از نظر تعداد رشد داشته اما از لحاظ كیفیت با فرسودگی این ناوگان روبرو هستیم و سعی داریم با خرید و تهیه آمبولانس این ناوگان نوسازی و بازسازی شود.

صابری نیا گفت: ما ۷ هزار نیرو كم داریم و نیروهایی كه از دولت قبل جذب شده اند متخصص نبوده و این در حالی است که نیز اكنون نمی‌توانیم نیروی جدیدی استخدام کرده و باید نیروهای قبلی را ساماندهی كنیم.

رئیس مرکز حوادث فوریت‌های پزشکی کشور به نقش حاكمیتی اورژانس پیش بیمارستانی اشاره كرد و بیان داشت: از دید وزارت بهداشت اورژانس پیش بیمارستانی نقش حاکمیتی دارد چون وارد حریم خصوصی مردم می شود.

وی اظهار داشت: کشورهای دیگر حریم خصوصی باز دارند اما در کشور ما مردم اجازه نمی‌دهند هر کسی به حریم خصوصی‌ شان وارد شود بنابراین افرادی که به حریم افراد وارد می‌شوند باید مورد اعتماد مردم و دولت باشند.

صابری نیا ابراز كرد: هم اكنون در مشهد ۲ پد بالگرد وجود دارد كه قصد داریم تعداد آنها را افزایش دهیم ضمن اینكه در پوشش ناوگان زمینی با ۵۰ درصد كمبود مواجه هستیم.

رئیس مرکز حوادث فوریت‌های پزشکی کشور بیان كرد: تعداد پروازهای آمبولانس های هوایی اهمیتی ندارد بلكه خدمتی را كه اورژانس زمینی قادر به انجام آن نیست را اورژانس هوایی آن را انجام می دهد.

صابری نیا در پایان گفت: در بعضی از شهر ها ممنوعیت پرواز وجود دارد و خرید مدیکوپتر در سال آینده اجرا می شود تا مشكل پدهای بالگرد بر طرف شود.