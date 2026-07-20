انتقاد ستاره انگلیسی از لیونل مسی بابت رفتارش در فینال جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت های قانونی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید اما در وقت های اضافه فران تورس موفق به گلزنی برای اسپانیا شد تا لاروخا پس از ۱۶ سال بار دیگر طعم قهرمانی در این رقابت ها را بچشند.

در اواخر نیمه دوم و زمانی که آرژانتین ۱۰ نفره شد، لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی قصد داشت داور را مجاب کند تا به کوکوریا مدافع اسپانیا کارت قرمز نشان دهد که داور این کار را نکرد. همین رفتار مسی باعث شد تا وین رونی ستاره سابق تیم ملی انگلیس از او انتفاد کند.

رسانه «thesun» در این رابطه نوشت: وین رونی، اسطوره فوتبال انگلیس، از رفتار لیونل مسی در جریان شکست آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی انتقاد کرد و آن را نشانه «استیصال» دانست.

رونی گفت: این فقط از روی استیصال است. آرژانتین همیشه این‌گونه بازی می‌کند؛ همه می‌دانیم سبک‌شان همین است.