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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۲

پرچم فلسطین در جشن قهرمانی اسپانیا به اهتزاز درآمد + فیلم 

پرچم فلسطین در جشن قهرمانی اسپانیا به اهتزاز درآمد + فیلم 

مردم اسپانیا در جشن قهرمانی تیم ملی فوتبال خود در جام جهانی، بار دیگر بر حمایت خود از آرمان فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، هزاران هوادار تیم ملی اسپانیا در شهر بارسلونا، قهرمانی کشورشان در جام جهانی فوتبال را در حالی جشن گرفتند که پرچم فلسطین در صفوف نخست این تجمع به اهتزاز درآمد.

مردم اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی کشورشان در جام جهانی فوتبال، پرچم فلسطین را به اهتزاز درآورده و شعار «فلسطین آزاد» سر دادند.

دولت و ملت اسپانیا طی ماه‌های گذشته حمایت خود از ملت فلسطین در برابر تجاوزات و نسل کشی رژیم صهیونیستی به ویژه در غزه و کرانه باختری را اعلام کرده اند.

تبریک حماس به اسپانیا و حامیان فلسطین

از سوی دیگر باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، قهرمانی شایسته اسپانیا در جام جهانی فوتبال را تبریک گفت.

وی اظهار داشت: «این پیروزی را به اسپانیا و همچنین به فلسطین و حامیان آن که از این قهرمانی شادمان شدند، تبریک می‌گوییم. اگر این پیروزی هیچ دستاوردی جز ناراحت ‌کردن صهیونیست‌ها و دنباله‌روانشان نداشت، همین کافی بود.»

کد مطلب 6893221

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