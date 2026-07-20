افزایش ۱۵ درصدی کشف مواد مخدر در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، امروز در جمع اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد امام شهید و تسلیت ایام، ضمن خیرمقدم به خبرنگاران، گزارش جامعی از عملکرد سالانه این پلیس ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۵ در سایه سه جنگ هم‌زمان در عرصه مدیریتی سپری شد، اعلام کرد: با وجود همه فشارها، کشف انواع مواد مخدر در کشور ۳ درصد افزایش یافته و نکته شاخص اینکه بیش از ۹۳ درصد این کشفیات در حوزه انتصابی رقم خورده که در دهه اخیر بی‌سابقه است.

سردار کاکاوند با تشریح عملیات ویژه «از مرز تا مرکز» در شرایط جنگی و پس از آن، گفت: همکاران ما با گسترش اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به کشف بالغ بر ۱۰۳ تن انواع مواد مخدر شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد نشان می‌دهد. از این مقدار، بیش از ۱۰ تن مواد صنعتی شیشه را شامل می‌شود.

وی به انهدام ۳۸۸ باند فعال قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: هشت نفر از قاچاقچیان اصلی که به صورت مسلحانه اقدام به جابجایی می‌کردند، در درگیری با مأموران به هلاکت رسیدند. همچنین ۲۳۰ قبضه سلاح مختلف و ۴۸۰۰ دستگاه خودروی عامل کشف و توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان را دستاوردی مهم خواند و تصریح کرد: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به سرمایه این شبکه‌ها وارد شد که این مهم بخشی از اقدامات سال جاری در فضای حقیقی محسوب می‌شود.

رصد گسترده فضای مجازی و انهدام باندهای فعال

سردار کاکاوند با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: همکاران ما با توجه به فعالیت‌های مجرمانه‌ای که بعضاً در بستر فضای مجازی و در حوزه مواد مخدر از سوی برخی کاربران انجام می‌شود، اقدامات گسترده‌ای را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: آمار ارائه‌شده مربوط به مجموع عملکرد سال ۱۴۰۴ و چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ است که بر اساس آن، بیش از دو هزار صفحه متعلق به کاربران فعال در این حوزه مورد رصد و پایش قرار گرفت، بیش از دو تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد و همچنین ۴۱ باند فعال در حوزه فضای مجازی شناسایی و متلاشی شدند.

تشدید حساسیت عراق نسبت به مواد مخدر در آستانه اربعین

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به مأموریت بزرگ اربعین حسینی گفت: هر سال افتخار داریم در کنار سایر همکاران و همرزمان خود در مرزهای منتهی به عراق مستقر شویم و این مأموریت مهم را دنبال کنیم.

وی با تأکید بر افزایش حساسیت‌های کشور عراق نسبت به جرائم مرتبط با مواد مخدر اظهار داشت: مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین عراق، حتی برای مقادیر کم و جزئی مواد مخدر نیز سنگین است. همچنین برخی داروها و قرص‌هایی که در کشور ما مصرف و نگهداری آن‌ها مجاز است، در جمهوری عراق ممنوع بوده و برای همراه داشتن آن‌ها مجازات تعیین شده است.

سردار کاکاوند تصریح کرد: در صورت کشف این اقلام، برای فرد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی عراق تحویل داده خواهد شد.

دغدغه پلیس؛ گرفتار نشدن حتی یک زائر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با بیان اینکه فراوانی قابل توجهی در این زمینه وجود ندارد، گفت: واقعیت این است که دغدغه اصلی ما حفظ امنیت و آرامش زائران عزیز است و نمی‌خواهیم حتی یک نفر از هموطنان با همراه داشتن حتی یک عدد قرص، در آن سوی مرزها گرفتار مجازات‌های پیش‌بینی‌شده کشور عراق شود.

وی افزود: به همین منظور، همکاران ما اقدامات گسترده‌ای را در حوزه آگاهی‌بخشی به زائران انجام داده‌اند که از جمله آن می‌توان به ارسال پیامک، تولید و انتشار کلیپ، انیمیشن، موشن‌گرافی و بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی برای افزایش آگاهی عمومی اشاره کرد تا این اقدامات در پیشگیری از بروز مشکلات برای زائران اثرگذار باشد.

گسترش همکاری‌های پلیسی ایران و عراق

سردار کاکاوند همچنین از تقویت تعاملات پلیسی میان ایران و عراق در آستانه اربعین خبر داد و گفت: همکاری‌های مشترک امسال نسبت به سال گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده است.

وی ادامه داد: تاکنون دو نشست مشترک برگزار شده که یک نشست کارشناسی در مرز و نشست دیگر در سطح رؤسای پلیس دو کشور در بغداد بوده است. همچنین دیداری با سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق انجام شد که در آن، موضوعات مرتبط با اربعین و تسهیل مأموریت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ابراز امیدواری کرد که مجموعه این اقدامات و همکاری‌های مشترک، زمینه‌ساز برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین و جلوگیری از گرفتار شدن حتی یک زائر ایرانی در آن سوی مرزها باشد.

رصد گسترده فضای مجازی و انهدام ۴۱ باند

سردار کاکاوند با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: همکاران ما با توجه به فعالیت‌های مجرمانه‌ای که بعضاً در بستر فضای مجازی و در حوزه مواد مخدر از سوی برخی کاربران انجام می‌شود، اقدامات گسترده‌ای را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: آمار ارائه‌شده مربوط به مجموع عملکرد سال ۱۴۰۴ و چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ است که بر اساس آن، بیش از دو هزار صفحه متعلق به کاربران فعال در این حوزه مورد رصد و پایش قرار گرفت، بیش از دو تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد و همچنین ۴۱ باند فعال در حوزه فضای مجازی شناسایی و متلاشی شدند.

هشدار درباره قوانین سختگیرانه عراق برای زائران اربعین

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به مأموریت بزرگ اربعین حسینی گفت: هر سال افتخار داریم در کنار سایر همکاران و همرزمان خود در مرزهای منتهی به عراق مستقر شویم و این مأموریت مهم را دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه حساسیت کشور عراق نسبت به جرائم مرتبط با مواد مخدر افزایش یافته است، اظهار داشت: مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین عراق، حتی برای مقادیر اندک مواد مخدر نیز بسیار سنگین است. همچنین برخی داروها و قرص‌هایی که در ایران مجاز هستند، در جمهوری عراق ممنوع بوده و در صورت همراه داشتن آن‌ها، برای افراد پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی این کشور تحویل داده خواهند شد.

دغدغه پلیس؛ گرفتار نشدن حتی یک زائر

سردار کاکاوند با تأکید بر اینکه فراوانی قابل توجهی از این موارد وجود ندارد، گفت: دغدغه اصلی پلیس، حفظ امنیت و آرامش زائران است و نمی‌خواهیم حتی یک نفر از هموطنان با همراه داشتن حتی یک عدد قرص یا مقدار اندکی مواد ممنوعه، در آن سوی مرزها گرفتار مجازات‌های قانونی کشور عراق شود.

وی افزود: در همین راستا، همکاران ما اقدامات گسترده‌ای را برای آگاهی‌بخشی به زائران در دستور کار قرار داده‌اند که از جمله آن می‌توان به ارسال پیامک، تولید و انتشار کلیپ، انیمیشن، موشن‌گرافی و بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی اشاره کرد تا زائران پیش از سفر از قوانین کشور عراق آگاه شوند.

تقویت همکاری‌های ایران و عراق برای برگزاری امن اربعین

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از گسترش تعاملات پلیسی میان ایران و عراق در آستانه اربعین خبر داد و گفت: همکاری‌های مشترک امسال نسبت به سال گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده است.

وی افزود: تاکنون دو نشست مشترک برگزار شده که یک نشست کارشناسی در مرز و نشست دیگر در سطح رؤسای پلیس دو کشور در بغداد بوده است. همچنین در دیدار با سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق، موضوعات مرتبط با اربعین و هماهنگی‌های لازم مورد بررسی قرار گرفت تا از بروز هرگونه مشکل برای زائران جلوگیری شود.

استقرار نیروهای ویژه و بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی در مرزها

سردار کاکاوند با اشاره به تمهیدات ویژه پلیس در مرزهای کشور گفت: با توجه به سختگیری‌های کشور عراق، همکاران ما امسال نیز به‌صورت ویژه در مرزها مستقر خواهند بود و علاوه بر نیروهای تخصصی، از توان نیروهای چهره‌زن برای شناسایی افراد و مقابله با هرگونه تخلف استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین از ظرفیت مرکز تربیت سگ‌های موادیاب و سایر تجهیزات تخصصی و هوشمند شناسایی مواد مخدر بهره خواهیم گرفت تا حتی از انتقال مقادیر جزئی مواد مخدر از مرزها نیز جلوگیری شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا تأکید کرد: تمام تلاش پلیس این است که زائران سفری آرام، ایمن و بدون دغدغه را تجربه کنند و همه همکاران ما با همین هدف در مرزها حضور دارند و مأموریت‌های محوله را تا پایان عملیات اربعین با جدیت دنبال خواهند کرد.

سردار کاکاوند: انهدام شبکه قاچاق ۵۵ کیلویی در روزهای نخست جنگ

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به پرونده‌های مهم ملی و فراملی در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: در سال‌های اخیر پرونده‌های شاخصی در دستور کار پلیس قرار داشته که بخشی از آن‌ها مربوط به جلوگیری از انتقال محموله‌های مواد مخدر از مرزها و بخشی دیگر مربوط به انهدام شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق بوده است.

وی افزود: به عنوان نمونه، در روزهای نخست جنگ و در دهه اول فروردین‌ماه سال جاری، همکاران ما موفق شدند یک شبکه فعال قاچاق مواد مخدر را شناسایی و متلاشی کنند و بیش از ۵۵ کیلوگرم مواد مخدر از این باند کشف و ضبط شد.

سردار کاکاوند ادامه داد: در این پرونده، منشأ مواد مخدر، عوامل اصلی شبکه و ارتباطات برون‌مرزی آن‌ها به طور کامل شناسایی شد و پیگیری برای دستگیری سایر عناصر این باند از طریق حوزه بین‌الملل همچنان در دستور کار قرار دارد.

بیش از چهار هزار شهید در راه مبارزه با مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به رشادت‌های نیروهای پلیس در مقابله با قاچاقچیان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون بیش از چهار هزار شهید را در عرصه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده است و آمار کامل شهدا طبق روال هر سال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آمار دستگیری زائران قابل توجه نیست

وی در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری برخی افراد در ارتباط با همراه داشتن اقلام ممنوعه در مرزها گفت: مواردی از دستگیری وجود داشته است، اما تعداد آن‌ها در حدی نیست که در این نشست قابل طرح باشد.

سردار کاکاوند افزود: هر فردی که در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران مرتکب تخلف شود، مشمول قوانین داخلی کشور است و در خارج از مرزها نیز افراد تابع قوانین و مقررات کشور مقصد خواهند بود.

مواد مخدر نوظهور فراگیر نشده است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا درباره وضعیت مواد مخدر جدید و نوظهور نیز گفت: در حال حاضر با فراگیری مواد مخدر جدید و نوظهور مواجه نیستیم و اگرچه ممکن است موارد معدودی مشاهده شود، اما فراوانی آن به گونه‌ای نیست که موجب نگرانی عمومی باشد.

تغییر محسوسی در شیوه قاچاق مشاهده نشده است

وی درباره روش‌های جدید قاچاق مواد مخدر به کشور اظهار کرد: در شیوه‌های ورود مواد مخدر به کشور تغییر محسوسی ایجاد نشده و قاچاقچیان همچنان عمدتاً از همان روش‌های گذشته، از جمله ورود از مرزهای شرقی و در برخی موارد به صورت مسلحانه، استفاده می‌کنند.

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله با قاچاق

سردار کاکاوند با تأکید بر توسعه فناوری‌های نوین در مأموریت‌های پلیس گفت: استفاده از فناوری‌های جدید یکی از برنامه‌های جدی پلیس مبارزه با مواد مخدر است که تاکنون نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته و هم در کشفیات و هم در کنترل و پایش مرزها از این ظرفیت‌ها استفاده شده و این روند ادامه خواهد یافت.

زائران برای حمل دارو با پزشک حج و زیارت هماهنگ کنند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در پایان درباره همراه داشتن دارو توسط زائران اربعین توصیه کرد: زائرانی که ناگزیر به مصرف دارو هستند، حتماً پیش از سفر با پزشکان معتمد سازمان حج و زیارت هماهنگ کرده و تأییدیه لازم را دریافت کنند تا در طول سفر با مشکلی مواجه نشوند. همچنین اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه از سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه وزارت بهداشت، انجام خواهد شد.