به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت «قائد شهید ملت» ویژه کارکنان مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج، با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای گرامیداشت این شهید در نقاط مختلف استان، اظهار کرد: استقبال مردم از این مراسمها نشاندهنده پیوند عمیق آنان با ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی افزود: کسانی که در جایگاه مدیر، کارمند، همسر، فرزند یا همراه و یاور جامعه قرار دارند، برای جلب اعتماد دیگران باید اصول اخلاقی را در رفتار و عملکرد خود مورد توجه قرار دهند.
حیا؛ زیربنای روابط سالم اجتماعی
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به آموزههای پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: حیا مفهومی گسترده است و تنها به معنای شرم و خجالت نیست، بلکه باید در گفتار، رفتار، روابط اجتماعی، محیط کار و حتی عرصه مدیریت و سیاست نمود داشته باشد.
پورذهبی ادامه داد: رعایت حیا موجب تقویت روابط انسانی و ایجاد فضای سالمتر در جامعه میشود و زمینه افزایش اعتماد میان مردم و مسئولان را فراهم میکند.
امانتداری و صداقت معیار اعتماد به افراد
وی امانتداری و صداقت را دو رکن دیگر اعتماد اجتماعی دانست و گفت: امانت تنها به اموال محدود نمیشود و مسئولیت، جایگاه، اطلاعات، اسرار مردم و اعتماد دیگران نیز در زمره امانتهایی است که باید از آنها صیانت شود.
نماینده ولیفقیه در کردستان خاطرنشان کرد: صداقت نیز باید در نیت، تصمیم، وعده و عملکرد انسان جاری باشد و افرادی که از این سه ویژگی برخوردارند، شایستگی بیشتری برای پذیرش مسئولیت و جلب اعتماد جامعه دارند.
وی در پایان تأکید کرد: تقویت این ارزشهای اخلاقی در میان مدیران، کارکنان و عموم مردم میتواند به افزایش اعتماد عمومی، حفظ وحدت و فراهم شدن زمینه پیشرفت کشور کمک کند.
نظر شما