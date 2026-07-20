احمدپور: مکتب مقاومت باید به نظام آموزشی جهان اسلام تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب احمدپور صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت «رهبر شهید ملت» ویژه کارکنان مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان، با اشاره به جایگاه و تأثیرگذاری شخصیت‌های بزرگ در تحولات جهان اسلام، اظهار کرد: برگزاری چنین مراسم‌هایی فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌ها، آرمان‌ها و مسیر شخصیت‌های اثرگذار و الهام‌بخش است.

وی افزود: حضور مسئولان و شخصیت‌های ارزشمند در برنامه‌های مرکز بزرگ اسلامی موجب دلگرمی مجموعه کارکنان است و رهنمودهای آنان انگیزه و آرامش بیشتری برای ادامه مسیر خدمت فراهم می‌کند.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان با اشاره به جایگاه جهانی و فرامذهبی رهبر شهید ملت، بیان کرد: در چند قرن اخیر کمتر شخصیتی با چنین عظمت و میزان تأثیرگذاری در جهان اسلام ظهور کرده است.

احمدپور ادامه داد: اندیشه سیاسی، مکتب مقاومت و آرمان‌های رهبر شهید ملت تنها به یک منطقه، مذهب یا جغرافیای خاص محدود نمی‌شود و ابعاد آن فراتر از مرزهای جغرافیایی و مذهبی قابل بررسی است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین و انتقال این اندیشه‌ها به نسل‌های آینده گفت: مکتب مقاومت و اندیشه‌های رهبر شهید ملت باید با رویکردی جامع و هدفمند مورد توجه قرار گیرد و زمینه تبدیل آن به یک نظام آموزشی در جهان اسلام فراهم شود.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فرهنگی این مکتب می‌تواند در مسیر مقابله با بحران‌ها و آسیب‌های موجود در جهان امروز مؤثر باشد و زمینه‌ساز حرکت جوامع اسلامی به سوی عزت، استقلال و پیشرفت شود.