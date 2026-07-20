تحولات بامداد دوشنبه؛ از پدافند تبریز تا انهدام زیرساخت‌ آمریکا

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: بامداد امروز دوشنبه، جبهههای درگیری میان ایران و ارتش متجاوز آمریکا وارد مرحلهای حساس، بیسابقه و گستردهتر شد. همزمان با فعال شدن سامانههای پدافند هوایی در چندین نقطه از پهنه جغرافیایی کشور و انهدام پرندههای متخاصم، پاسخهای متقابل و هدفمند نیروهای مسلح ایران در آبهای خلیج فارس و پایگاههای منطقهای آمریکا در اردن و کویت ابعاد تازهای به خود گرفت.
۱. جبهه داخلی: هوشیاری پدافند هوایی و انهدام پرندههای متخاصم
بر اساس گزارشهای میدانی خبرنگاران خبرگزاری مهر از سراسر کشور، بامداد امروز صدای فعال شدن سامانههای پدافندی و انفجارهای ناشی از رهگیری اهداف متخاصم در چند استان شنیده شد:
جنوب و جنوبشرق (چابهار، کنارک، سیریک، جاسک، ماهشهر و دشتی):
سامانههای پدافند هوایی در خطوط ساحلی جنوب کشور فعال شده و یک فروند پهپاد متخاصم را در آسمان جنوب ساقط کردند. همچنین در محدوده سیریک و جاسک صدای چند انفجار شنیده شد که گزارشها حاکی از تلاش ناکام دشمن برای آسیب زدن به اشراف اطلاعاتی ایران بر تنگه هرمز است.
غرب کشور (اسلامآباد غرب): سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه موفق شد یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-۹ ارتش آمریکا را در آسمان اسلامآباد غرب شناسایی، رهگیری و منهدم کند.
شمالغرب (کلانشهر تبریز): در تحولی جدید، صدای ۳ انفجار در غرب تبریز شنیده شد. گزارشهای زنده حاکی از فعال شدن پدافند هوایی و مقابله با تحرکات متخاصم در این منطقه است که نشاندهنده هوشیاری کامل شبکه یکپارچه پدافندی کشور در سراسر مرزهاست.
۲. اطلاعیههای سپاه پاسداران: ناامنسازی تنگه هرمز و حملات موشکی-پهپادی به اردن و کویت
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور سه اطلاعیه مهم ، ابعاد پاسخهای تلافیجویانه و هدفمند ایران را تشریح کرد:
توقیف و انفجار نفتکشهای متخلف در تنگه هرمز (اطلاعیه شماره ۳۰)
«دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش آمریکا قصد تردد از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند، منفجر و از حرکت باز ایستادند.»
سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه «اینجا سرزمین ماست»، اعلام کرد تا زمان تداوم شرارتهای آمریکا، این معبر حیاتی برای انتقال انرژی و شریانهای متجاوزان امن نخواهد بود.
موشکباران فرودگاه عقبه و پایگاه الازرق در اردن (اطلاعیه شماره ۳۱)
در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک «یا رقیه (س)»، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه مواضع ارتش آمریکا در اردن را هدف قرار دادند:
موشکباران ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه الازرق اردن و هلاکت دهها نیروی تروریست آمریکایی.
حمله موشکی به فرودگاه عقبه اردن و وارد آوردن خسارات سنگین به هواپیماهای ترابری سنگین C-۱۷ و هواپیماهای فرماندهی و کنترل P-۸ ارتش متجاوز آمریکا.
حمله پهپادی به پایگاه علیالسالم کویت و انهدام رادار و پهپادهای MQ-۹ (اطلاعیه شماره ۳۲)
در موج ۲۲ عملیات نصر ۲ با رمز مقدس «یا رقیه (س)»، رزمندگان سپاه پاسداران طی یک حمله پهپادی دقیق به پایگاه «علی السالم» در کویت:
سامانه رادار اخطار اولیه ارتش تروریستی آمریکا را بهطور کامل منهدم کردند.
یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و آشیانه پهپادهای MQ-۹ آمریکا را مورد اصابت قرار دادند که منجر به آتشسوزی چند فروند پهپاد متخاصم گردید.
سپاه پاسداران در این اطلاعیه خطاب به مردم کویت تأکید کرد که خاک این کشور نباید مبدأ شرارت و حضور ارتش متجاوز آمریکا علیه ملتهای مسلمان باشد.
۳. اذعان مقامات واشنگتن به تلفات و نفوذ موشکی ایران
توسل آمریکا به تجاوزات کور، مانع از انکارهای رسمی واشنگتن در خصوص تلفاتشان نشد:
اعتراف وزیر خارجه آمریکا: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، صراحتاً به کشته شدن یک نظامی آمریکایی در شمال عراق اذعان کرد. وی همچنین اعتراف نمود که یک موشک ایرانی توانسته است با عبور کامل از لایههای متعدد پدافند هوایی در اردن، به هدف خود اصابت کند.
موضعگیریهای متناقض ترامپ: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی متناقض از یکسو مدعی تسلط بر تنگه هرمز شد و از سوی دیگر حملات بامداد امروز را انتقام کشتهشدن نیروهای آمریکایی خواند. وی همچنین اعتراف کرد شمار کشتهشدگان آمریکایی در حملات اخیر ایران بیشتر از آمارهای اولیه بوده است.
۴. پیامدهای جبهههای جدید درگیری
بررسی ابعاد نظامی و سیاسی رویدادهای بامداد امروز نشاندهنده چند مؤلفه کلیدی است:
۱. گسترش جغرافیای بازدارندگی ایران: فعال شدن سامانهها در تبریز و غرب کشور در کنار جبهه جنوب، نشان میدهد ایران تمامی سناریوهای دشمن برای نفوذ را پیشبینی کرده و شبکه یکپارچه پدافندی کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.
۲. تثبیت معادله تنگه هرمز: پیام سپاه پاسداران کاملاً شفاف است؛ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز غیرقابل تفکیک است. تا زمانی که تجاوزات آمریکا علیه خاک ایران ادامه داشته باشد، شریانهای حیاتی انرژی تحت کنترل و اشراف کامل ایران خواهند بود.
۳. فلجسازی زیرساختهای کلیدی آمریکا در منطقه: ضربات همزمان به فرودگاه عقبه و پایگاه الازرق در اردن و پایگاه علیالسالم در کویت (بهویژه انهدام رادار اخطار اولیه و آشیانههای MQ-۹) اثبات کرد که پایگاههای منطقهای آمریکا نهتنها امن نیستند، بلکه چشمهای نظارتی و بازوهای پهپادی دشمن در خلیج فارس و غرب آسیا بهشدت آسیبپذیر شدهاند.
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