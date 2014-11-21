فرهاد آئیش و هومن برق نورد را در لباس روحانی ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری مراحل پایانی مجموعه تلویزیونی «پرده نشین» ساخته بهروز شعیبی به تهیه‌کنندگی سید محمود رضوی در تهران ادامه دارد و مراحل فنی هم همزمان انجام می شود.

پخش این سریال از فردا اول آذر ماه از شبکه اول سیما ساعت 22:15 آغاز می شود. همچنین برای اولین بار در سیمای جمهوری اسلامی ایران، به طور همزمان با شبکه اول، این مجموعه از شبکه اچ دی به صورت فول اچ دی با صدای استریو پخش می شود.

در این سریال تلویزیونی فرهاد آئیش در نقش حاج آقا عبدالحسین شهیدی و هومن برق نورد در نقش حاج آقا رحیم مهدوی به ایفای نقش می پردازند و این برای اولین بار است که در آستانه پخش «پرده نشین» عکسهای این دو بازیگر منتشر می شود.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: هدی پس از سالها برای دریافت ارثیه پدری می آید اما...

بازیگران «پرده نشین» عبارتند از ویشکا آسایش، آتیلا پسیانی، فرهاد آئیش، حامد کمیلی، سارا بهرامی، مهران رجبی، محسن کیایی، ژیلا سهرابی، محمود پاک نیت، علی دهکردی، مائده طهماسبی، رضا مولایی، علی مردانه، شیوا ابراهیمی، ناهید مسلمی، آزاده سیفی، سارا رسول زاده، اکبر سلطان علی، ابوالفضل شاه کرم، رسول ادهمی، نقی سیف جمالی، سیامک ادیب، علیرضا زمانی نسب، محمد شهباز تهرانی، سینا سهیلی، پرهام یداالهی، بازیگران کودک: محمدرضا شیرخانلو و نیکی نیک اخلاق، با حضور سعید نیک پور، حبیب دهقان نسب، بابک حمیدیان و هومن برق نورد.

عوامل تولید این مجموعه عبارتند از کارگردان: بهروز شعیبی، نویسندگان: حسین تراب نژاد، مهدی شیرزاد و مهدی حمزه براساس طرحی عبدالرسول گلبن، مدیرتصویربرداری:علیرضا قاضی، تصویربردار: آرش رمضانی، تدوین: فرامرز هوتهم، مدیر صدابرداری: کامران کیان ارثی، صداگذار و طراح صدا:علی ابوالصدق، آهنگساز: مهیار علیزاده، خواننده تیتراژ: علیرضا قربانی، طراح صحنه: سعید آهنگرانی، طراح لباس: شیوا رشیدیان، طراح گریم: فاطمه کمالی زهرا کمالی، مشاور تهیه و مدیر تولید: مرتضی متولی، دستیار تولید: محمدرضا دلنوازی، مدیر تدارکات: اسماعیل کلبی آبادی، دستیار اول کارگردان: امین خنکال، مدیر برنامه ریزی: سحر مصیبی، بازیگردان: علی صلاحی، برنامه ریز: سامرند معروفی، عکاس: محمد حسن ناحی، مشاور رسانه ای:بیتا موسوی و تهیه کننده: سید محمود رضوی.

سریال تلویزیونی«پرده نشین» محصول شبکه اول سیما و مجری طرح آن موسسه سینمایی سیمای مهر است.