«پرده نشین» به ورامین رسید/ ادامه تصویربرداری همزمان با پخش

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری این مجموعه در لوکیشن های تهران به پایان رسیده و از روز جمعه 7 آذرماه گروه راهی ورامین شدند تا صحنه های پایانی «پرده نشین» را تصویربرداری کنند.

همچنین بازی فرهاد آئیش، هومن برق نورد، ویشکا آسایش، حامد کمیلی، سارا بهرامی، ژیلا سهرابی، علی مردانه، رضا مولایی و اکبر سلطانعلی در این مجموعه ادامه دارد.

در خلاصه داستان این سریال تلویزیونی آمده است: هدی پس از سالها برای دریافت ارثیه پدری می آید اما ...

بازیگران «پرده نشین» عبارتند از: ویشکا آسایش، آتیلا پسیانی، فرهاد آئیش، حامد کمیلی، سارا بهرامی، مهران رجبی، محسن کیایی، ژیلا سهرابی، محمود پاک نیت، علی دهکردی، مائده طهماسبی، رضا مولایی، علی مردانه، شیوا ابراهیمی، ناهید مسلمی، آزاده سیفی، سارا رسول زاده، اکبر سلطان علی، ابوالفضل شاه کرم، رسول ادهمی، نقی سیف جمالی، سیامک ادیب، علیرضا زمانی نسب، محمد شهباز تهرانی، سینا سهیلی، پرهام یداالهی، بازیگران کودک نیز محمدرضا شیرخانلو و نیکی نیک اخلاق، با حضور سعید نیک پور، حبیب دهقان نسب، بابک حمیدیان و هومن برق نورد هستند.

عوامل تولید این مجموعه عبارتند از؛ کارگردان: بهروز شعیبی، تهیه کننده: سید محمود رضوی، نویسندگان: حسین تراب نژاد، مهدی شیرزاد و مهدی حمزه بر اساس طرحی از عبدالرسول گلبن، مدیر تصویربرداری: علیرضا قاضی، تصویربردار: آرش رمضانی، تدوین:فرامرز هوتهم، مدیر صدابرداری: کامران کیان ارثی، صداگذار و طراح صدا:علی ابوالصدق، آهنگساز: مهیار علیزاده، خواننده تیتراژ: علیرضا قربانی، طراح صحنه: سعید آهنگرانی، طراح لباس: شیوا رشیدیان، طراح گریم: فاطمه کمالی، زهرا کمالی ، مشاور تهیه و مدیر تولید: مرتضی متولی، دستیار تولید: محمدرضا دلنوازی، مدیر تدارکات: اسماعیل کلبی آبادی، دستیار اول کارگردان: امین خنکال، مدیر برنامه ریزی: سحر مصیبی، بازیگردان : علی صلاحی، منشی صحنه:مرجان تاجیک، عکاس: محمد حسن ناحی و مشاور رسانه ای: بیتا موسوی.

سریال تلویزیونی«پرده نشین» محصول شبکه اول سیما و مجری طرح آن موسسه سینمایی «سیمای مهر» است. این مجموعه هم اکنون از این شبکه هر شب ساعت 22:15 و به طور همزمان از شبکه اچ دی پخش می‌شود.