صداگذاری «پرده نشین» آغاز شد/ ادامه تصویربرداری در حوزه علمیه

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تولید این مجموعه تلویزیونی هم اکنون در حوزه علمیه مشغول گرفتن سکانس‌هایی از این کار هستند و پس از دهه اول محرم برای ادامه کار به تهران برمی‌گردند.

تاکنون بیش از 80 درصد از تصویربرداری سریال «پرده نشین» به اتمام رسیده است و تدوین همزمان توسط فرزاد هوتهم آغاز شده است. علی ابوالصدق نیز کار صداگذاری را به تازگی آغاز کرده است.

همچنین مهیار علیزاده نیز ساخت موسیقی این اثر را برعهده دارد. این مجموعه قرار است ماه محرم از شبکه اول سیما پخش شود.

فرهاد آئیش، آتیلا پسیانی، ویشکا آسایش، هومن برق نورد، سعید نیک پور، ژیلا سهرابی، مهران رجبی، حامد کمیلی، مائده طهماسبی، سارا بهرامی، محسن کیایی، شیوا ابراهیمی، محمود پاک نیت، حبیب دهقان نسب، سپیده اعلایی، علی مردانه، زویا امامی، سارا رسول زاده، محمدمهدی حسینی نیا، رضا مولایی، رسول ادهمی، سینا سهیلی، پرهام یداللهی، محمد شهباز تهرانی، کامران ملکی، سیامک ادیب، امیرحسین فتحی و با حضور بابک حمیدیان بازیگران «پرده نشین» هستند.

عوامل تولید این مجموعه عبارتند از کارگردان: بهروز شعیبی، نویسندگان: حسین تراب نژاد، مهدی شیرزاد و مهدی حمزه براساس طرحی عبدالرسول گلبن، مدیر تصویربرداری: علیرضا قاضی، تصویربردار: آرش رمضانی، مدیر صدابرداری: کامران کیان ارثی، طراح صحنه: سعید آهنگرانی، طراح لباس: شیوا رشیدیان، طراح گریم: فاطمه کمالی زهرا کمالی، آهنگساز: مهیار علیزاده، مشاور تهیه و مدیر تولید: مرتضی متولی، دستیار تولید: محمدرضا دلنوازی، مدیر تدارکات: اسماعیل کلبی آبادی، دستیار اول کارگردان: امین خنکال، مدیر برنامه ریزی: سحر مصیبی، بازیگردان : علی صلاحی، برنامه ریز: سامرند معروفی، عکاس: محمد حسن ناحی، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی و تهیه کننده: سید محمود رضوی.

سریال تلویزیونی «پرده نشین» محصول شبکه اول سیما و مجری طرح آن موسسه سینمایی سیمای مهر است.