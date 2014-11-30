محسن کیایی نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور در سریال «پرده‌نشین» و پیوستنش به این پروژه به خبرنگار مهر گفت: بهروز شعیبی بعد از دیدن بازی‌ام در فیلم سینمایی «خط ویژه» از من برای حضور در این سریال دعوت کرد و من هم که پیش از آن، فیلم سینمایی «دهلیز» را از او دیده بودم از کارش خوشم آمده بود. پس از جلسه‌ای که با هم داشتیم، با این پرژه قرارداد بستم و در اصل من اولین بازیگری بودم که به این مجموعه دعوت شدم و قرارداد امضا کردم.

قرار بود نقش دیگری بازی کنم اما برات‌علی را انتخاب کردم

وی افزود: در ابتدای کار به من پیشنهاد بازی در نقش دیگری را دادند اما پس از خواندن فیلمنامه از آقای شعیبی درخواست کردم که نقش «برات‌علی» را به من بدهد و او هم پذیرفت. نقشی را که کارگردان در ابتدا به من پیشنهاد داد یکی از جوانان غیرطلبه مجموعه بود که از نظر مدت حضور در داستان، بیشتر از برات‌علی بود ولی از آنجایی که این نقش برای من جذابیت بیشتری داشت و برای من در حرفه بازیگری اتفاق جدیدی بود، علاقه داشتم که این نقش را بازی کنم اما از نظر حرفه‌ای اجازه بدهید نام آن نقش را نگویم.

کیایی با اشاره به اینکه بازی‌اش در سریال «پرده نشین» تمام شده، یادآور شد: هم اکنون مشغول بازی در فیلم «عصر یخبندان» به کارگردانی برادرم مصطفی کیایی هستم اما ضبط «پرده نشین» در شهرستان ورامین هنوز ادامه دارد و دوستان من در حال ساخت قسمت‌های پایانی سریال هستند.

روحانی نقشی نیست که همیشه به بازیگر پیشنهاد شود

بازیگر فیلم «ضدگلوله» درباره بازی در نقش یک طلبه توضیح داد: به هر حال از آن جایی که بازی در نقش روحانی و طلبه جزو نقش‌های خاص است و ممکن است همیشه چنین پیشنهادی به هر بازیگری نشود، هر بازیگری دوست دارد آن را تجربه کند و در کارنامه بازیگری‌اش آن را داشته باشد. من هم از این قائله مستثنا نیستم.

او ادامه داد: برای بازی در نقش برات‌علی تحقیقات زیادی کردم و با تعدادی از روحانیون هم صحبت کردم، حتی با یکی از این بزرگواران به سفر رفتم تا با تفاوت‌های زندگی اجتماعی و شخصی‌شان بیشتر آشنا شوم و تلاش کردم این شیوه از زندگی را در بازی‌ام به نمایش بگذارم.

کیایی تأکید کرد: آن چیزی که در نقش برات‌علی جذابیت داشت، حالت عاشقانه‌ای بود که در نقش تعریف شده بود و آن شک و دودلی که در طول قصه در وجود او هست که به لباس روحانیت ملبس شود یا خیر؟ همین نکات ریز من را برای انتخاب کاراکتر برات‌علی مصمم کرد و از این اتفاق خیلی هم راضی‌ام.

جذابیت تردیدها و فضای عاشقانه زندگی برات‌علی

نویسنده سریال «مهمانان ویژه» افزود: در ادامه داستان و در قسمت‌های بعد می‌بینیم که برات‌علی با سوالات و سخت‌گیری‌های بیشتری از سوی پدر زن آینده‌اش مواجه و سایه شک و دودلی بر زندگی طلبگی او بیشتر می‌شود. او هم که جوابی برای سوالات و سخت‌گیری‌های پدر زنش پیدا نمی‌کند و معتقد است چرا باید طلبه شود؟ این تمام روند داستانی نقش برات‌علی در سریال «پرده‌نشین» است که امیدوارم مخاطبان آن را بپسندند.

بازیگر سریال «راه در رو» با بیان اینکه احساس من این است که در ادامه، بیننده بیشتر شخصیت برات‌علی را می‌شناسد و بهتر با او ارتباط برقرار می‌کند، گفت: مخاطب در انتها به شک و تردید او در کلیت داستان پی می‌برد. بسیاری از دوستانم که این سریال را دنبال می‌کنند عموما از فضای داستان، نوع و کیفیت تصویربرداری و تنوع لوکیشن‌های مجموعه ابراز رضایت کردند. خیلی از هموطنان هم به من لطف دارند و در صفحات شخصی من در فضای مجازی پیام‌هایی مبنی بر رضایت از کلیت سریال و بازی من گذاشته‌اند.

کیایی درباره همکاری‌اش با بهروز شعیبی تصریح کرد: من از همان روز اول ارتباط خیلی خوبی با بهروز برقرار کردم چرا که او انسان بسیار شریف و مهربانی است و همین مساله موجب شد تا من در این پنج ماهی که مشغول بازی بودم، احساس خستگی نکنم. بهروز کارش را بلد است و می‌داند چکار می‌کند؛ به گونه‌ای که فضا را برای بازیگر آنچنان مناسب فراهم می‌کند که جایی برای اشتباه یا خستگی نماند. همکاری من با او همکاری خیلی خوبی بود و خیلی دوست دارم اگر شرایطی به وجود بیاید با او دوباره همکاری کنم چون در کنارش خیلی راحت و بی استرس بودم.

برادرم پوستم را می‌کَند

او در پاسخ به اینکه سخت‌گیری‌های برادرش بیشتر است یا بهروز شعیبی؟ توضیح داد: اتفاقا مصطفی در کارهاش واقعا پوست من را می‌کَند؛ به خاطر آنکه ما آشنایی کامل نسبت به هم داریم و برای اینکه نقش‌هایم با کارهای دیگرم متفاوت باشد به من سختگیری می‌کند. همچنان که در فیلم «خط ویژه» و حالا در فیلم «عصر یخبندان» سختگیری می‌کند. البته این اعتماد و اطمینان آقای شعیبی در سریال «پرده‌نشین» هم خیلی به من کمک کرد تا بتوانم نقش برات‌علی را به خوبی بازی کنم.

نویسنده سریال‌های آماده به ساخت «آژانس دوستی» و «مارادونا رو ول کن منو بگیر» درباره حضور کمرنگش در عرصه سینما بیان کرد: بعد از بازی در فیلم‌های سینمایی «ضدگلوله» و «خط ویژه»، حدود 25 کار را رد کردم تا اینکه سریال «پرده نشین» به من پیشنهاد شد. اما بعضی نقش‌های پیشنهادی را دوست نداشتم. بعضی نقش‌ها را هم من دوست داشتم که آنها مرا دوست نداشتند! من عطش بازی کردن ندارم، دوست دارم نقش‌هایی را بازی کنم که وقتی برمی‌گردم و به آنها نگاه می‌کنم حالم خوب شود و خوشبختانه تا به حال اینگونه بوده است.

در بازیگری و نویسندگی که تثبیت شدم سراغ کارگردانی می‌روم

کیایی درباره علاقه‌اش به ورود به عرصه کارگردانی گفت: قطعا به کارگردانی علاقه دارم اما فعلا ترجیح می‌دهم بازیگری و فیلمنامه نویسی را ادامه بدهم و آنرا به ثباتی برسانم و اگر زمانی به این نتیجه رسیدم که حالا وقتش هست که فیلمی را بسازم، حتما این کار را خواهم کرد.

وی در پایان تصریح کرد: از آنجایی که برای ساخت سریال «پرده نشین» زحمت خیلی زیادی کشیده شده است، امیدوارم هموطنان این زحمات را ببینند و آن را بپسندند. امیدوارم یک فضایی به وجود بیاید تا مردم دوباره با تلویزیون آشتی و سریال‌هایش را تماشا کنند. این به من بازیگر و تیم کارگردانی بستگی دارد که با تولید کارهای با کیفیت مخاطبان را راضی نگه داریم چرا که تجربه ثابت کرده هر وقت سریالی با داستانی قوی و با کیفیت پخش شده مردم از آن استقبال کردند. همین حالا بسیاری از هموطنان در فضای مجازی پیام می‌فرستند که ما خیلی وقت بود که تلویزیون تماشا نمی‌کردیم اما این شب‌ها منتظر شروع سریال شما می‌شویم و این اتفاق خیلی خوشایندی است.