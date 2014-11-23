سید فرزاد طلاکش در گفتگو با مهر با بیان اینکه میان قیمت تخممرغ درب مرغداری و قیمت این کالا درب مغازه ارتباط منطقی وجود ندارد، افزود: قیمت درب مغازه به رفتار سیستم پخش، بنکداری و خرده فروشی بستگی دارد، بسیاری اوقات در حق مصرف کننده اجحاف میشود بدون اینکه تولیدکننده نقشی در این موضوع داشته باشد.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح پرینت قیمت بر روی تخممرغ طی سال گذشته، گفت: ما قصد داشتیم امسال با مجوز دولت و به شکل سراسری این کار را انجام دهیم اما دولت زیر بار این مساله نمیرود و جوابی در این زمینه به ما نمیدهد.
طلاکش با بیان اینکه اجرای طرح مذکور فرصت سوء استفاده را از واسطهها میگرفت، اضافه کرد: قیمت منطقی هر عدد تخممرغ برای مصرف کنندگان حداقل 350 تومان است و اگر فروشندهای این کالا را بیش از قیمت عنوان شده عرضه کند در حق مصرف کنندگان اجحاف کرده است.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار کشور ، ارزانی بیش از اندازه تخممرغ درب مرغداری را مورد اشاره قرار داد و افزود: سود این کالا، در فاصلهای که تخممرغ از تولیدکننده به دست مصرف کننده میرسد نصیب واسطهها میشود و به جیب آنان میرود.
طلاکش ادامه داد: اگر طرح پرینت قمیت اجرا میشد می توانستیم با کنترل حاشیه سود واسطهها، قیمت درب مرغداری را به حد منطقی آن برسانیم و دیگر خرده فروشیها، سیستم پخش و بنکداری امکان سوءاستفاده نداشتند.