ناصر نبی‌پور در گفتگو با مهر با اشاره به سخنان روز گذشته وزیر کشاورزی عراق مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات مرغ و تخم‌مرغ ایرانی به این کشور اظهارداشت: تاکنون اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشده است و امیدوار هستیم هرچه زودتر صادرات به کشور عراق از سر گرفته شود.

وی با بیان اینکه برخی اشتباهات سبب توقف صادرات مرغ و تخم‌مرغ به عراق شد، گفت: این امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، ضمن اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که در عراق نیز قیمت تخم‌مرغ افزایش بسیار چشمگیری داشته است.

نبی‌پور با بیان اینکه صادرات رسمی به کشور افغانستان نیز همچنان ممنوع است، اظهارداشت: عمده صادرات تخم‌مرغ به افغانستان از استان خراسان رضوی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: در چند روز اخیر قیمت تخم‌مرغ درخراسان رضوی مقداری گران شده و این موضوع نشان دهنده آن است که صادرات غیر رسمی به افغانستان در حال انجام است.

نبی‌پور، میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم‌مرغ را درب مرغ‌داری ۲۷۳۰ تومان عنوان کرد و گفت: به گفته وزارت جهادکشاورزی، قیمت تمام شده تولید این محصول ۴۱۵۰ تومان است اما به اعتقاد بنده، با توجه به کاهش قیمت نهاده‌ها این عدد در حدود ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان است.