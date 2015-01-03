عباس پشم فروش در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکنون ۱۴۰ هزار تن مرغ از مرغداران خریداری و ذخیره شده است، افزود: شبی حداقل ۵۰۰ تن مرغ از تولیدکنندگان خریداری میشود.
وی اضافه کرد: براساس قرارداد شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت رفاه، باید ۲۰ هزار تن مرغ در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار دهیم که از این میزان، ۱۱ هزار تن آن توزیع شده است.
پشم فروش با بیان اینکه در حال برنامهریزی برای صادرات مرغ هستیم، گفت: تاکنون سابقه نداشته که ما با چنین موجودی به پیشواز ایام عید برویم، ما هیچگونه نگرانی برای شب عید نداریم، بنابراین احتمال افزایش قیمت مرغ در این ایام وجود ندارد.
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