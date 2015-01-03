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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

ذخیره‌سازی ۱۴۰ هزار تن مرغ / قیمت شب‌عید گران نمی‌شود

ذخیره‌سازی ۱۴۰ هزار تن مرغ / قیمت شب‌عید گران نمی‌شود

معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه تاکنون ۱۴۰ هزار تن مرغ از مرغ‌داران خریداری و ذخیره شده است، گفت: احتمال افزایش قیمت این کالا برای شب عید وجود ندارد.

عباس پشم فروش در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکنون ۱۴۰ هزار تن مرغ از مرغ‌داران خریداری و ذخیره شده است، افزود: شبی حداقل ۵۰۰ تن مرغ از تولیدکنندگان خریداری می‌شود.

وی اضافه کرد: براساس قرارداد شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت رفاه، باید ۲۰ هزار تن مرغ در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار دهیم که از این میزان، ۱۱ هزار تن آن توزیع شده است.

پشم فروش با بیان اینکه در حال برنامه‌ریزی برای صادرات مرغ هستیم، گفت: تاکنون سابقه نداشته که ما با چنین موجودی به پیشواز ایام عید برویم، ما هیچ‌گونه نگرانی برای شب عید نداریم، بنابراین احتمال افزایش قیمت مرغ در این ایام وجود ندارد.

کد مطلب 2454553

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