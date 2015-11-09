رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفتگو با مهر اظهارداشت: در حال حاضر صادرات تخم‌مرغ به بیش از ۵۰۰ تن در روز افزایش یافته است.

ناصر نبی‌پور در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه مبلغ ۵ میلیارد تومان از سوی دولت برای حذف مرغ‌های پایان دوره اختصاص یافته است، گفت: ابتدا قرار بود دولت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص دهد که بعد آن را به ۵ میلیارد تومان، سپس ۲ میلیارد تومان و در نهایت یک میلیارد تومان کاهش دادند اما تاکنون هیچ مبلغی برای حذف مرغ‌های پیر پایان دوره پرداخت نشده است.

وی، جمعیت مرغ‌های پیر چربی‌دار را درحال حاضر بیش از ۱۴ میلیون عنوان کرد و ادامه داد: طبق نظر سازمان دامپزشکی و معاونت امور دام این مرغ‌ها باید به کشتارگاه بروند و از چرخه تولید حذف شوند.

نبی‌پور با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنعت مرغ تخم‌گذار در پی ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ، گفت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان غذا و دارو دستور داده در ملاقات حضوری با تشکل‌های مرغ تخم‌گذار مساله خمیر مرغ را بررسی و به آن رسیدگی کنند اما در حال حاضر با وجودی که حدود یک و ماه و نیم از این مساله می‌گذرد، جلسه مذکور برگزار نشده است.

به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، قیمت تخم‌مرغ طی روزهای اخیر حدود ۳۴۰ تومان افزایش یافته و درحال حاضر میانگین قیمت این کالا درب مرغ‌داری ۳۳۴۰ تا ۳۳۵۰ تومان است.