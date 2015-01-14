سید فرزاد طلاکش در گفتگو با مهر با بیان اینکه وضعیت بازار تخم‌مرغ تغییری نکرده است، اظهار داشت: با وجودی‌که روند صادرات بسیار خوب است و در برخی روزها بیش از ۵۰۰ تن تخم‌مرغ از کشور به مقصد عراق، افغانستان و ترکمنستان صادر می‌شود؛ مازاد تولید آنقدر زیاد است که این صادرات نیز تاثیری بر شرایط حاکم ندارد.

وی با اشاره به اینکه مازاد تخم‌مرغ حدود ۱۵۰ هزار تن در کل تولید است، گفت: روزانه حداقل ۲۵۰۰ تن تخم‌مرغ تولید می‌شود که حدود ۵۰۰ تن آن مازاد است.

طلاکش اضافه کرد: از طرفی چون مازاد تولید مرغ گوشتی نیز زیاد بوده است برخی از شرکت‌های مرغ مادر تخم‌مرغ خود را تبدیل به جوجه نکرده و بعنوان خوراک وارد بازار کرده‌اند.

وی میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغ‌داری را ۳۳۰۰ تومان اعلام کرد و افزود:این میزان ۱۰۰۰ تومان زیر قیمت تمام شده تولید است ضمن اینکه کل صادرات ما از ابتدای سال تاکنون حداکثر ۴۵ هزار تن بوده است.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار کشور با بیان اینکه ما با کمک دولت تدبیر جدیدی برای کنترل جوجه ریزی اندیشیده‌ایم، اضافه کرد: ما یک جدول جوجه ریزی تنظیم کرده‌ایم که جوجه ریزی باید کاهش یابد، اعداد آن نیز ماه به ماه (از آذر ۹۳ تا پایان اسفندماه ۹۴) مشخص شده که در هر ماه چقدر جوجه باید وارد صنعت شود.

طلاکش با اشاره به اینکه دولت این موضوع را به شرکت‌های مرغ مادر و استان‌ها ابلاغ نموده و شرط موفقیت این کار مدیریت آن است؛ گفت: راه مدیریت نیز انجام جوجه ریزی با حواله است که دولت این کار را نیز انجام و حواله را در اختیار اتحادیه میهن قرار داده ولی شرکت‌های مرغ مادر هنوز همکاری کامل در این زمینه نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: در صورت‌ کنترل جوجه ریزی ممکن است شرایط از اردیبهشت ۹۴ بهتر شود ولی اگر این تدبیر انجام نگیرد ما در سال ۹۴ نیز اوضاعی به مراتب بدتر از امسال خواهیم داشت.

طلاکش در مورد افزایش قیمت تخم‌مرغ افزود: نه تنها تا اردیبهشت سال آینده افزایش قیمتی نداریم ممکن است با کاهش قیمت نیز مواجه شویم.

به گفته وی میزان تولید تخم‌مرغ کشور در سال جاری ۹۲۰ هزار تن است.