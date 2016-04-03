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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

صادرات تخم‌مرغ ایران نصف شد/ کاهش قیمت درب مرغ‌داری

صادرات تخم‌مرغ ایران نصف شد/ کاهش قیمت درب مرغ‌داری

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم‌مرغ خبر داد و گفت: کاهش صادرات دلیل این مساله است.

ناصر نبی‌پور در گفتگو با مهر میانگین قیمت هر کیلوگرم را درب مرغداری بین ۲۹۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان اعلام کرد و اظهارداشت: قیمت این کالا نسبت به دو ماه پیش حدود ۲۰۰۰ تومان و نسبت به ایام قبل از تعطیلات نوروز بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان ارزان شده است.

وی با بیان اینکه تقاضا برای این کالا در کشور تغییری نداشته است، گفت: دلیل کاهش نرخ تخم‌مرغ تولید زیاد این کالا و کاهش صادرات آن است.

‌‌ رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران ورود ترکیه به بازارهای جهانی را دلیل کاهش صادرات این محصول از کشورمان عنوان و اضافه کرد: ترکیه در این زمینه رقیب قدرتمندی برای ما محسوب می‌شود و در حدود یک ماه و نیم اخیر که این کشور وارد بازار تخم مرغ شده میزان صادرات ایران به نصف کاهش یافته است.

نبی‌پور با تاکید بر اینکه ما باید میزان تولید تخم مرغ را کنترل کنیم، اضافه کرد: نیاز ما به جوجه ریزی بین ۳۰ تا ۳۲ میلیون است در‌حالی‌که برنامه ریزی‌های انجام شده در راستای تولید بیش از ۵۰ میلیون تن جوجه است.

کد مطلب 3589400

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