ناصر نبی پور در گفتگو با مهر در تشریح وضعیت بازار تخممرغ در آستانه ماه مبارک رمضان، اظهارداشت: در حدود یک ماه اخیر به دلیل شیوع آنفلوانزای پرندگان در ترکیه، ایران جایگزین این کشور در زمینه صادرات تخم مرغ شده و درحال حاضر قیمت این محصول مقداری افزایش یافته است.
وی، قیمت هرکیلوگرم تخممرغ درب مرغداری را بین ۳۵۵۰ تا ۴۰۵۰ تومان اعلام و اضافه کرد: هم اکنون کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان و عمان مقاصد صادراتی تخممرغ ایران هستند و به طور متوسط روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن تخممرغ از کشور صادر میشود.
نبیپور با بیان اینکه کشش آن وجود دارد که روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن تخممرغ از کشور صادر شود، گفت: مسئولان برای تنظیم بازار داخلی و برای اینکه تخممرغ گران نشود، اجازه این کار را نمیدهند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه روند رونقی صادرات تخممرغ تا زمانیکه بازار ترکیه به شرایط عادی بازنگشته ادامه دارد، اضافه کرد: هر زمان ترکها صادرات خود را مجددا آغاز کنند، میزان صادرات ما کاهش مییابد و قیمت تخممرغ افت میکند.
وی، احتمال گرانی تخممرغ در ماه مبارک رمضان را صفر دانست و افزود: در ماه مبارک رمضان و ماه محرم معمولا با کاهش قیمت این محصول مواجه هستیم، چراکه تقاضا برای آن در بازار به شدت افت میکند.
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