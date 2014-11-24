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۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۵

ولایتی در گفتگو با مهر خبر داد:

برگزاری جلسه شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی سه شنبه در تهران

برگزاری جلسه شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی سه شنبه در تهران

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی از تشکیل شورای عالی مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی خبر داد.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری و دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به شرایط موجود و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف در جهان اسلام و استفاده از دیدگاه‌های اندیشمندان عضو، شورای عالی مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی برگزار می‌شود.

وی گفت: به دلیل توطئه‌های برخی دولت‌ها به منظور تفرقه میان امت مسلمان، شاهد تشکیل گروه‌های تروریستی و تکفیری هستیم که در صدد آمده‌اند چهره غیرواقعی از اسلام نشان دهند. بنابراین با حضور 40 نفر از اندیشمندان و علما، شورای عالی مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی روز سه‌شنبه در تهران برگزار می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با اشاره به برگزاری کنگره مقابله با جریان‌های افراطی و تکفیری که در قم در حال برگزاری است، گفت: به نظر می‌رسد تلاش ارزشمندی در جهت ایجاد وحدت میان علمای جهان اسلام و اندیشمندان اسلامی صورت گرفته است و شورای مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی در صدد ارزیابی دقیق‌تر این مساله خواهد بود.

به گزارش مهر، نشست شورای عالی مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی روز سه‌شنبه و به ریاست علی‌اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 2428002

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