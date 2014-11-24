برگزاری جلسه شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی سه شنبه در تهران

علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری و دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به شرایط موجود و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف در جهان اسلام و استفاده از دیدگاه‌های اندیشمندان عضو، شورای عالی مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی برگزار می‌شود.

وی گفت: به دلیل توطئه‌های برخی دولت‌ها به منظور تفرقه میان امت مسلمان، شاهد تشکیل گروه‌های تروریستی و تکفیری هستیم که در صدد آمده‌اند چهره غیرواقعی از اسلام نشان دهند. بنابراین با حضور 40 نفر از اندیشمندان و علما، شورای عالی مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی روز سه‌شنبه در تهران برگزار می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با اشاره به برگزاری کنگره مقابله با جریان‌های افراطی و تکفیری که در قم در حال برگزاری است، گفت: به نظر می‌رسد تلاش ارزشمندی در جهت ایجاد وحدت میان علمای جهان اسلام و اندیشمندان اسلامی صورت گرفته است و شورای مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی در صدد ارزیابی دقیق‌تر این مساله خواهد بود.

به گزارش مهر، نشست شورای عالی مشورتی مجمع جهانی بیداری اسلامی روز سه‌شنبه و به ریاست علی‌اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران برگزار می‌شود.