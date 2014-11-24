تسهیلات حمایتی واحدهای تولیدی قابل استفاده نیست/وزیر تعاون پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی افضلی فرد عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی اردبیل گفت: هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی و ۸۰ میلیارد ریال به مشاغل خانگی استان اختصاص یافته است.

وی افزود: این در حالی است که به دلیل عدم همکاری بانک ها مبلغ عمده مسکوت مانده و تعداد اندکی از واحدهای تولیدی توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند.

افضلی فرد با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع را توسط شخص وزیر خواستار شدم، ادامه داد: حتی بنده از وزیر تعاون آقای ربیعی طرح سوال داشتم که در صورت عدم رسیدگی به این موضوع سوال خود را طرح خواهم کرد و ایشان باید پاسخگو باشند.

این نماینده ادامه داد: قرار است مدیران فنی و حرفه ای و صندوق مهر امام رضا(ع) نیز طی جلسه مشترکی نحوه استفاده مناسب و سهل الوصول از این تسهیلات را تصمیم گیری کنند.

وی با تاکید به اینکه شرایط فعلی بانک ها برای دریافت تسهیلات، متقاضی را فراری می دهد، ادامه داد: شرایط فعلی بانک ها قابل قبول نیست و در نظر داریم طی جلسات دو دستگاه اجرایی ذکر شده راهکار عملی ارائه شود.

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه به سهم واحدهای تولیدی از هدفمند سازی اشاره کرد و افزود: سهم ۳۰ درصدی واحدهای کارگاهی از هدفمند سازی تاکنون پرداخت نشده است.

افضلی فرد تاکید دارد که بالا بودن نرخ تسهیلات واحدهای کارگاهی نیز مانع از استفاده از تسهیلات است و در حالی که نرخ شورای پول و اعتبار ۲۲ درصد است بانک ها تسهیلات ۲۷ درصدی پرداخت می کنند.

این نماینده با تاکید به اینکه بسته بانکی ارسالی بانک مرکزی اجرا نمی شود خواستار رسیدگی به نحوه تخصیص تسهیلات واحدهای تولیدی شد.

وی همچنین رقم ۶۰۰ میلیون ریالی حمایت از واحدهای کارگاهی مشکل دار را بسیار ناچیز خواند و گفت: درخواست افزایش سه برابری این رقم عنوان شده است.

به گفته افضلی فرد در عین حال درخواست شده استان اردبیل در اولویت جذب این تسهیلات باشد.