محمد تقي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در راستاي اجراي طرح توسعه خدمات راهنمايي، مشاوره، هدايت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان و با هدف پوشش 100 درصدي دانش آموزان توسط مراكز و هسته هاي مشاوره، تعداد پنج مركز مشاوره و روان شناختي دانش آموزان در خوزستان تاسيس مي شود.

وي افزود: توانمندسازي دانش آموزان و اوليای آنها براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي، كنترل آسيب هاي رواني، رفتاري و اجتماعي و جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان از جمله ضرورت هاي اجراي اين طرح هستند.

مديركل آموزش و پرورش خوزستان تصريح كرد: ارتقای سطح سلامت روان دانش آموزان، توانمند سازي دانش آموزان در زمينه مقابله با آسيب هاي رواني و اجتماعي، كاهش آسيب هاي رواني و آشنايي دانش آموزان با ويژگي ها و استعدادهاي خود و تلاش براي تحكيم بنيان هاي خانواده از جمله اهداف برگزاري اين طرح هستند.

تقي زاده بيان كرد: ارسال دستور العمل ايجاد مراكز مشاوره به مناطق، صدور مجوز تاسيس مركز پس از بررسي هاي به عمل آمده و طراحي و ابلاغ برنامه هاي مرتبط از جمله وظايف معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش استان است.

وي عنوان كرد:‌ معاونان پرورشي و فرهنگي مناطق مي توانند با تشكيل هسته ها و مراكز مشاوره در سطح منطقه و برنامه ريزي برای ايجاد امنيت رواني براي دانش آموزان در اجراي هر چه بهتر اين طرح به ما كمك كنند. همچنين مديران مدارس بايد شناسايي دانش ‌آموزان و ارائه خدمات روانش شناختي اوليه و ارجاع دانش آموزان به مراكز مشاوره را انجام دهند.

برگزاري 800 هزار نفر ساعت آموزش

مديركل آموزش و پرورش خوزستان يادآور شد: طرح ارتقاء صلاحيت هاي علمي و مهارتي نيروي انساني به دليل ارتقاي ظرفيت هاي حرفه اي و توانمندي علمي مديران، معلمان و ساير كاركنان در خوزستان اجرا مي شود.

تقي زاده ادامه داد: ارتقاي صلاحيتهای حرفه ای نيروي انساني، كسب مهارت هاي لازم آموزشي و پرورشي، ارتقاي سطح كيفي آموزش و پرورش و توسعه فرآيند مشاركت معلمان در فرآيند بهسازي برنامه هاي آموزشي و پرورشي از جلمه اهداف كيفي اجراي طرح فوق است.

وي تاكيد كرد: برگزاري دوره كوتاه مدت در قالب كتب جديد التاليف به ميزان 800 هزار نفر ساعت، اجراي 80 عنوان دوره تخصصي و كارگاهي براي عوامل آموزشي و پرورشي و اداري و نظارت بر پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان برخي از اهداف كمي اجراي اين طرح هستند.

مديركل آموزش و پرورش خوزستان گفت: معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني بايد نسبت به تشكيل كارگروه دوره هاي ضمن خدمت و تدوين برنامه اجرايي، نظارت بر اجراي طرح، اجراي دوره هاي حضوري و غير حضوري استاني و كشوري و تشكيل كارگروه نظارتي بر پرديس دانشگاه فرهنگيان اقدامات لازم را انجام مي دهند.