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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

حیدری مطرح کرد:

طرح "نجم" به زودی در استان کرمانشاه اجرا می‌شود

طرح "نجم" به زودی در استان کرمانشاه اجرا می‌شود

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پژوهش معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه از اجرای طرح "نجم" در آینده نزدیک با هدف بازگشت مردم به سبک زندگی ایرانی اسلامی در استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور حیدری ظهر سه‌شنبه  در جلسه برنامه‌ریزی اجرای طرح "نجم" که در معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه برگزار شد، رویکرد اصلی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را رویکردی فرهنگی در راستای ترویج و تقویت بنیان‌های دینی زندگی اجتماعی عنوان کرد.

وی افزود: هدف از اجرا و تصویب برنامه‌های متعدد و مختلف در این ستاد بازگشت مردم به سبک زندگی دینی و احیای مولفه‌ها و اصول حاکم بر زندگی اسلامی است.

حیدری تصریح کرد: انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تضمین‌کننده همه اجزای سبک زندگی دینی و اسلامی خواهد بود.

تامین و پایداری مولفه‌های اسلامی هدف "نجم"

مدیر آموزش و پژوهش معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه گفت: ترک این فریضه الهی در جامعه ارکان و اصول سبک زندگی اسلامی در وجوه مختلف اجتماعی فرهنگی را خدشه‌دار کرده و با احیای آن پایداری تمام مؤلفه‌های زندگی اسلامی تامین خواهد شد.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر نتیجه جهت‌گیری آموزه‌های دینی است و دین مبین اسلام بی‌تفاوتی در جامعه را نمی‌پذیرد و برآیند تمام برنامه خود را رشد و هدایت جامعه اسلامی با ترویج امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کند.

حیات جامعه دینی در گرو اجرای درست امر به معروف و نهی از منکر است

مدیر آموزش و پژوهش معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه جامعه دینی را یک جامعه مسئولیت پذیر عنوان کرد و گفت: حیات این جامعه در گروه اجرای درست فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی بر آگاهی بخشی به افراد برای اجرای این فریضه تاکید کرد و گفت: چنانچه قرار باشد جامعه دینی نقش مسئولیت‌پذیری در رابطه با ناهنجاری‌های اجتماعی، عوامل آسیب‌زا داشته باشد باید معروفات و آموزه‌های دینی در آن رواج داشته باشد.

ضرورت توانمندسازی و استمرار در بازیابی معروفات جامعه دینی

وی مهمترین شاخصه دین را آگاهی محوری عنوان کرد و افزود: جامعه دینی برای ترویج معروفات نیازمند بازیابی و توانمندسازی مستمر است.

حیدری از اجرای "طرح نجم" (طرح نظام جامع آموزشی معروف در راستای سیاست کلی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر) در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این طرح برای تربیت مربیان توانمند در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و شناخت دقیق مصادیق این فریضه الهی اجرا می‌شود.

ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی

مدیر آموزش و پژوهش معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه افزود: دو نفر از افراد قوی و دارای سابقه فرهنگی در قالب این طرح در دوره‌های کشوری حاضر شده و پس از بازگشت به استان کار تعلیم و تربیت مربیان در این زمینه را عهده دار خواهند بود.

وی رفع نیاز مخاطبین را بهترین و بارزترین ویژگی اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: مربیان در این طرح از روش جدید و کاربردی استفاده می‌کنند و موج عظیم فرهنگی را در ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر با محوریت افراد فرهیخته در جامعه گسترش می‌دهند.

حیدری تصریح کرد: طرح نجم از طریق فرهیختگان اجتماعی و فرهنگی و با هدف ترویج امر به معروف و نهی از منکر و سبکی متناسب با مقتضیات جامعه یعنی همان سبک زندگی ایرانی – اسلامی اجرا خواهد شد.

کد مطلب 2428658

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