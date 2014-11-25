به گزارش خبرنگار مهر، شاپور حیدری ظهر سهشنبه در جلسه برنامهریزی اجرای طرح "نجم" که در معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه برگزار شد، رویکرد اصلی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را رویکردی فرهنگی در راستای ترویج و تقویت بنیانهای دینی زندگی اجتماعی عنوان کرد.
وی افزود: هدف از اجرا و تصویب برنامههای متعدد و مختلف در این ستاد بازگشت مردم به سبک زندگی دینی و احیای مولفهها و اصول حاکم بر زندگی اسلامی است.
حیدری تصریح کرد: انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تضمینکننده همه اجزای سبک زندگی دینی و اسلامی خواهد بود.
تامین و پایداری مولفههای اسلامی هدف "نجم"
مدیر آموزش و پژوهش معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه گفت: ترک این فریضه الهی در جامعه ارکان و اصول سبک زندگی اسلامی در وجوه مختلف اجتماعی فرهنگی را خدشهدار کرده و با احیای آن پایداری تمام مؤلفههای زندگی اسلامی تامین خواهد شد.
وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر نتیجه جهتگیری آموزههای دینی است و دین مبین اسلام بیتفاوتی در جامعه را نمیپذیرد و برآیند تمام برنامه خود را رشد و هدایت جامعه اسلامی با ترویج امر به معروف و نهی از منکر معرفی میکند.
حیات جامعه دینی در گرو اجرای درست امر به معروف و نهی از منکر است
مدیر آموزش و پژوهش معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه جامعه دینی را یک جامعه مسئولیت پذیر عنوان کرد و گفت: حیات این جامعه در گروه اجرای درست فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
وی بر آگاهی بخشی به افراد برای اجرای این فریضه تاکید کرد و گفت: چنانچه قرار باشد جامعه دینی نقش مسئولیتپذیری در رابطه با ناهنجاریهای اجتماعی، عوامل آسیبزا داشته باشد باید معروفات و آموزههای دینی در آن رواج داشته باشد.
ضرورت توانمندسازی و استمرار در بازیابی معروفات جامعه دینی
وی مهمترین شاخصه دین را آگاهی محوری عنوان کرد و افزود: جامعه دینی برای ترویج معروفات نیازمند بازیابی و توانمندسازی مستمر است.
حیدری از اجرای "طرح نجم" (طرح نظام جامع آموزشی معروف در راستای سیاست کلی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر) در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این طرح برای تربیت مربیان توانمند در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و شناخت دقیق مصادیق این فریضه الهی اجرا میشود.
ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی
مدیر آموزش و پژوهش معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه افزود: دو نفر از افراد قوی و دارای سابقه فرهنگی در قالب این طرح در دورههای کشوری حاضر شده و پس از بازگشت به استان کار تعلیم و تربیت مربیان در این زمینه را عهده دار خواهند بود.
وی رفع نیاز مخاطبین را بهترین و بارزترین ویژگی اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: مربیان در این طرح از روش جدید و کاربردی استفاده میکنند و موج عظیم فرهنگی را در ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر با محوریت افراد فرهیخته در جامعه گسترش میدهند.
حیدری تصریح کرد: طرح نجم از طریق فرهیختگان اجتماعی و فرهنگی و با هدف ترویج امر به معروف و نهی از منکر و سبکی متناسب با مقتضیات جامعه یعنی همان سبک زندگی ایرانی – اسلامی اجرا خواهد شد.