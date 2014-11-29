آیین «باران خواهی» ثبت جهانی نشد

محمد حسن طالبیان به خبرنگار مهر گفت: روز پنجم آذرماه اجلاس میراث ناملموس در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد. در این جلسه پرونده آیین باران‌خواهی ایران مورد بررسی قرار گرفت ولی نمایندگان کشورهایی از جمله افغانستان، عراق و برخی کشورهای آفریقایی نیز اعلام کردند که در این کشورها نیز آیین باران‌خواهی به شکل‌های مختلف انجام می‌شود. بنابراین بهتر است این پرونده به‌عنوان یک پرونده چند ملیتی در فهرست میراث ناملموس جهانی ثبت شود. این پرونده برای کمیته میراث ناملموس فرستاده می شود.

وی افزود: میراث ناملموس غیررقابتی است و هر تعداد که کشورهای دیگر به پرونده آن اضافه شوند، ارزش موضوع بزرگتر خواهد بود. بنابراین یونسکو پرونده‌های چند ملیتی را در اولویت قرار می‌دهد.

طالبیان همچنین درباره الحاق کشورها به پرونده نوروز نیز گفت: پنج کشور از جمله قزاقستان، عراق، ترکمنستان و تاجیکستان درخواست الحاق به پرونده جهانی نوروز را کرده‌اند. قرار است دو جلسه با نمایندگان آنها یکی در یونسکو و دیگری در ایران داشته باشیم و اسناد آنها تا ماه مارچ آماده و به یونسکو فرستاده شود.

معاون میراث فرهنگی کشور همچنین درباره ثبت جهانی نان لواش به نام ارمنستان نیز گفت: ارمنستان آیین برکت نان لواش را به ثبت رساند نه روش پخت آن را. در این کشور روی دوش عروس و داماد، نان لواش می‌گذارند یا زمانی که عزیزی وارد جمعی می‌شود، به آن نان لواش می‌دهند، چرا که برای آنها برکت نان لواش بسیار اهمیت دارد اما قرار شد تا روش پخت نان لواش که بین کشورهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و چند کشور دیگر رواج دارد نیز به صورت پرونده چند ملیتی ثبت شود. بنابراین ایران چند پرونده مشترک بین کشورها دارد؛ از جمله پرونده پخت نان لواش، آیین باران‌خواهی و نوروز.

در کنار اظهارات معاون میراث فرهنگی کشور درباره پرونده آیین باران خواهی، احمد جلالی نماینده کشورمان در یونسکو در گفتگویی با واحد مرکزی خبر در پاریس با بیان اینکه بررسی و رای گیری این ایین معنوی ایرانی به اجلاس سال اینده موکول شد، نیز گفت : نگرانی اصلی اعضای کمیته ثبت جهانی درباره آیین باران خواهی این بود که ممکن است با ثبت جهانی این اثر، به دلیل علاقه مندی توریست ها و تجاری شدن، اصالت اثر از بین برود.

وی افزود: برهمین اساس کمیته ویژه بررسی، از سازمان میراث فرهنگی کشورمان خواست تا ضمانت های لازم را در این باره ارائه کند تا بتواند مطمئن شود که همچنان اصالت ان محفوظ خواهد ماند.

در این دوره از اجلاس کمیته بین دولتی اثار فرهنگی ناملموس یونسکو ۴۱ اثر ناملموس ارائه شده بود که بیش از نیمی از این آثار رد و یا به دوره بعدی موکول شد.