مجله مهر: عجیب نیست که در سراسر دنیا نیز همانند کشورمان دو رشته حقوق و پزشکی دو رشته پرطرفدار است. چرا که تقریبا در تمام دنیا این دو رشته جزو پول ساز ترین شغل ها محسوب می شوند. ارزش دارایی بسیاری از وکلای جهانی میلیون ها دلار برآورد شده است و به همین خاطر با انتخاب سایت «wonderslist»به سراغ برخی از آن ها رفتیم:

بنجامین سیویلتی یکی از وکلای آمریکایی است که از سال ۲۰۰۵ به شهرت رسید. او اکنون برای هر پرونده نزدیک به 300 هزار دلار دریافت می کند.

آلبرت استاینز دیگر وکیل مشهور آمریکایی است که ۹۹ درصد پرونده های طول دوران وکالت خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است. او بابت هر پرونده ۱۲۰ میلیون تومان دریافت می کند و تاکنون میلیون ها دلار از این راه به دست آورده است.

ورنان جردن یکی دیگر ازکسانی است که جزو گران قیمت ترین وکلای جهان محسوب می شود. او از دانشگاه هارواد فارغ التحصیل شده است و ارزش درآمد خالص او 12 میلیون دلار برآورد می شود.

جان برانکا که به نظم و رعایت اصول اخلاقی شناخته شده از دانشگاه کالیفرنیا مدرک خود را دریافت کرده است و پیش از دریافت مدرک حقوق موسیقی دان بوده است. طبق برآوردهای انجام شده درآمد خالص او بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان است.

جو سگال دیگر وکیل گران قیمت دنیا، وکیل حوزه فوتبال است و درآمد خالص او بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

رابرت شاپیرو وکیل یک فوتبالیست آمریکایی است و در سال ۱۹۴۲ به دنیا آمده است. درآمد خالص او بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

شاید اگر قوه قضائیه کشورمان با وکیل ۳۲ میلیارد تومانی برخورد نکرده بود، نام وی را در میان گران ترین وکلای دنیا مشاهده می کردیم.