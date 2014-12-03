آزادسازی مناطق جدید در غرب عراق/ انفجار بمب در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی و عشایر البو عبید موفق به آزادسازی روستاها و مناطقی از هیت و قطع امداد رسانی داعشی ها شدند.

این منبع تاکید کرد: طی ساعات گذشته نیروهای امنیتی و عشایر البوعبید موفق به پاکسازی مناطق و تعدادی از روستاها در هیت در غرب الانبار شدند. نیروهای امنیتی و تیم مبارزه با مواد منفجره موفق به خنثی سازی بمبهای زیادی که از سوی تروریستهای تکفیری کار گذاشته شده و نیز بمبهای کار گذاشته شده در منازل شدند.

به گفته این منبع امنیتی نیروهای امنیتی همه خطوط امداد رسانی در جاده الثرثاء و وادی حوران به هیت را قطع کردند.

از سوی دیگر بر اثر انفجار بمب در بغداد پنج نفر زخمی شدند. در بازاری در غرب بغداد نیز بر اثر انفجار بمب یک نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.