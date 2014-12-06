به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دنی لی که از کهنه کارهای استودیو دیسنی بود و یک جایزه اسکار هم در کارنامه اش داشت، دیروز درگذشت.

دنی لی که صحنه تیراندازی فراموش نشدنی آخرین سکانس «بانی و کلاید» را طراحی کرده بود و جایزه اسکار را برای ساخت فیلم فانتزی دیسنی یعنی «دستگیره تخت و دسته جارو» در کارنامه اش داشت، در ساخت بیش از 50 فیلم دیسنی مشارکت داشت.

او در دوره ای کار می کرد که امکانات کامپیوتری وجود نداشت و او می توانست بدون این امکانات، توفان بسازد، خانه ها و اتومبیل ها را تخریب کند، باران بباراند و مردم را از تختخواب بیرون بکشد و در فضا شناور کند. او فردی بود که کمک کرد تا در آن زمان شوک آورترین صحنه‌های پایانی تاریخی سینما ساخته شود.

در فیلم «بانی و کلاید» ساخته آرتور پن در سال 1967، دو مجرم که نقششان با بازی وارن بیتی و فی داناوی بازی شد، توسط شلیک بی امان و پایان ناپذیر گلوله ها کشته می شوند.

گفته می شود لی اولین فردی بود که از خون مصنوعی استفاده کرد و انفجارهای الکتریکی را به کار گرفت تا حرکت گلوله را نشان دهد و سرانجام صحنه پایانی زندگی دو مجرم به نام بانی پارکر و کلاید بارو را که سال 1934 با شلیک هزار گلوله از سوی یک گروه پلیس رقم خورد، خلق کرد.

لی از سال 1969 به کمپانی دیسنی پیوست و «مری پاپینز» در سال 1964 و «مسابقه بزرگ» در سال 1965 حاصل کار او بود.

او در سال 1981 بازنشسته شد و در استودیویی که همسرش دایر کرد به تدریس و انتقال تجربیاتش پرداخت.