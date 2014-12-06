عیسی گلشاهی در گفتگو با مهر، میزان صادرات آبزیان در 7 ماهه اول امسال را 27 هزار تن به ارزش تقریبی 89 میلیون دلار عنوان کرد و اظهار داشت: انواع ماهی با 22 هزار تن صادرات به ارزش 71.6 میلیون دلار، میگو با 1654 تن صادرات به ارزش 6.9 میلیون دلار و خوراک آبزیان با 1450 تن صادرات به ارزش 1.4 میلیون دلار مقام‌های اول تا سوم را در زمینه صادرات آبزیان امسال دارند.

وی با بیان اینکه صادرات آبزیان در کل 7 ماهه امسال نسبت به سال قبل کاهش یافته است، گفت: این صادرات در مهرماه امسال افزایش داشته است. علت آن هم اینکه عمده ماهیان ما، ماهی گرمابی و پرورشی است که به عراق صادر می‌شود و به دلیل مشکلات امنیتی که در عراق ایجاد شده میزان صادراتمان با کاهش 22 درصدی همراه بود اما از مهرماه صادرات در حال رونق گرفتن است.

گلشاهی اضافه کرد: اگر شرایط امنیتی عراق تا پایان سال به همین شکلی که الان هست، باقی بماند و امنیت برقرار شود در مجموع صادرات ما رشد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه صادرات ماهی قزل آلا در 7 ماهه امسال نسبت به سال قبل 129 درصد افزایش داشته است، گفت: صادرات ماهی مرکب نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد و ماهی یال اسبی 31 درصد رشد داشته ضمن اینکه صادرات ماهی کپور 29 درصد افت کرده است.

به گفته گلشاهی، پیش‌بینی می‌شود صادرات آبزیان تا پایان سال به حدود 310 میلیون دلار برسد و نسبت به سال 92، پنج درصد رشد داشته باشد.