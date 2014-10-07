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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۴

مجاهدي:

افزايش صيد غيرمجاز تهديدي براي شيلات هرمزگان است

افزايش صيد غيرمجاز تهديدي براي شيلات هرمزگان است

بندرعباس - خبرگزاري مهر: معاون صید و بنادر ماهيگيري سازمان شیلات ايران گفت: افزايش صيد غيرمجازاز جمله تهديدات شيلات هرمزگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علي اصغر مجاهدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد توسعه شیلات استان هرمزگان، اظهار داشت: تنوعی که از نظر محیطی و جغرافیایی در استان هرمزگان وجود دارد متفاوت از سایر نقاط است.

وي ادامه داد: هداف گذاری خاصي می تواند برای جزایر مختلف صورت گیرد و موقعیت را برای توسعه شیلات فراهم كنيم.

معاون صید و بنادر ماهيگيري سازمان شیلات ايران افزود: ایجاد ظرفیت های صنعتی شيلاتي بعد از صید در استان هرمزگان بسیار حائز اهمیت است.

مجاهدي خاطرنشان كرد: تهديداتی نيز در اين استان وجود دارد که قابل پیشگیری است و می توان با تمهیداتی از بروز آن جلوگیری كرد كه از جمله مي توان به توسعه صید غیرمجاز در سالهای اخیر در استان اشاره كرد كه بايد بتوانیم برنامه های بازسازی و بهسازی را در اين زمينه اجرایی کنیم.

همچنين در اين نشست پرويز محبی مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به جایگاه بسیار ویژه شیلات در استان هرمزگان، عنوان كرد: در کشور ما 839 هزار تن انواع آبزیان تولید و 17 درصد پروتئین مورد نیاز مردم از آبزیان تامین مي شود و بیشترین میزان صادرات آبزیان از هرمزگان انجام می شود.

وي ادامه داد: 36.5 درصد صید کشور مربوط به استان هرمزگان است و از نظر تعداد صیادان رتبه اول کشور را داریم و همچنين 22 بندر صیادی در هرمزگان وجود دارد كه 10 بندر به تعاونی های صیادی و بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان به قابلیت ها و فرصت های شیلاتی استان  هرمزگان اشاره كرد و اظهار داشت: اراضی مستعد پرورش میگو، وجود 85 هزار تن ظرفيت تولید میگو و 90 هزار تن ظرفیت پرورش ماهیان دریایی در قفس از جمله ظرفيت هاي مهم استان است.

محبي افزود: چهار سایت پرورش ميگو توسط بخش خصوصی در حال احداث که می تواند 770 تن میگوی پرورشی را به ظرفيت استان اضافه کند كه مسائل و مشکلاتی از جمله در زمينه بحث زیرساخت برق و تسهیلات بانکی دارند.

وي گفت: برنامه توسعه صید فانوس ماهیان نيز كه از منابع کمتر بهره برداری شده هستند، کمک شایانی به کاهش فشار به ذخایر آبزیان می کند.

کد مطلب 2385104

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