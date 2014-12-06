دوره آموزشی امداد و نجات غرب کشور در کرمانشاه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر پور حسن اظهار داشت: دوره آموزش – مهارتی مسئولان امداد و نجات منطقه غرب کشور از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه سال جاری در کرمانشاه برگزار شد.

پورحسن با اشاره به اینکه محل اسکان شرکت کنندگان در اردوگاه آموزشی – فرهنگی امید کرمانشاه بود، بیان کرد: کارگاه های آموزشی این دوره در ستاد جمعیت هلال احمر استان با تدریس بهترین مربیان همچنین حضور و نظارت نماینده سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر کشور برگزار شد.

وی عنوان کرد: جهت برگزاری این دوره آموزشی در کرمانشاه بهترین تجهیزات و امکانات آموزشی را جهت فراگیری بهتر شرکت کنندگان محیا و در اختیار آنان قرار داشت.

معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه یادآور شد: جمعیت هلال احمر این استان آمادگی لازم را جهت برگزاری دوره های منطقه ای -کشوری را دارد و تا پایان سال شاهد برگزاری دوره تربیت مربی امداد نجات در استان خواهیم بود.

نیمی از مسئولیت های جمعیت هلال احمر بر دوش امدادگران و نجاتگران است

معاون برنامه ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر گفت: هدف از برگزاری دوره های آموزشی – مهارتی مسئولان امداد و نجات ارتقاء سطح مهارتی و آگاهی بیشتر از امکانات و تجهیزات امدادی است.

سعید متانی تاکید کرد: بیش از نیمی از مسئولیت های جمعیت هلال احمر در زمان حوادث و عملیات های مختلف بر دوش امدادگران و نجاتگران که در راس آنها مسئولان امداد ونجات قرار دارند است و این کار بسیار ارزشمندی است.

وی با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم که هر ۶ ماه یکبار باید دوره های آموزشی – مهارتی برای مسئولان امداد و نجات، امدادگران ونجاتگران برگزار شود، بیان کرد: افراد مذکور در زمان رخ داد حوادث پیشروان در امر امداد رسانی هستند که این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد زیرا آنان باید همیشه اطلاعات و داشته هایشان به روز باشد تا زمان حادثه کمترین وقت ممکن را برای کمک رسانی صرف کنند.

متانی خاطر نشان کرد: با یک برنامه ریزی بلند مدت و خوب تا پایان سال دوره های دیگری را بصورت منطقه ای برگزار خواهیم کرد تا همه امدادگران و نجاتگران در همه ی پایگاه های امداد ونجات شهری، کوهستان و ساحلی شرکت کنند و آموزش های لازم را در خصوص استفاده از تجهیزات امدادی از جمله بالگرد، خودروهای امدادی، ارتباطات و... را بیاموزند تا بتوانند یاری گران خوبی برای حادثه دیدگان در زمان حوادث باشند.

اعطای گواهینامه معتبر پایان دوره از موسسه هلال ایران به شرکت کنندگان

نماینده سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر گفت: دوره های آموزشی – مهارتی مسئولان امداد و نجات غرب کشور که در کرمانشاه برگزار شد به مدت ۲۴ ساعت در ۳ روز به طول انجامید.

مجتبی رهبری اظهار کرد: در این دوره ها ۱۰ تن از بهترین مربیان به ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان استان های غربی کشور آموزش های لازم را ارائه دادند.

وی با اعلام اینکه شرکت کنندگان به ۳ گروه B، A و C تقسیم شدند، بیان کرد: افراد در کارگاه های بالگرد، ارتباطات ، ارتفاع و فضای معلق ، نجات در حوادث ،پیش بیمارستانی و اخلاق و فرهنگ های امدادی با سرفصل های مشخص هر کارگاه آموزش های لازم را فرا گرفتند.

رهبری افزود: پس از پایان دوره از شرکت کنندگان آزمون گرفته شد و به آنان گواهینامه معتبر پایان دوره ۲۴ ساعته مشترک بین موسسه هلال ایران و سازمان امداد ونجات اعطا خواهد شد.