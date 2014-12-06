۲۲۵ میلیارد تومان یارانه شیر به دامداران پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظرپور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان همدان یکی از استان های مطرح تولید شیرخام در کشور است، عنوان کرد: بیش از ۷۰ درصد از شیر و گوشت خام تولیدی در استان در واحدهای روستایی با ۳۷۰ هزار راس گاو و گوساله متشکل از گاو اصیل، دو رگ و بومی تامین می شود.

وی طبق آمار کشوری، میزان تولید سالیانه شیرخام در کشور را ۱۰ میلیون تن بیان کرد و افزود: آمریکا و هند به ترتیب نخستین تولیدکنندگان شیر خام در دنیا هستند و کشور ایران در رتبه ۲۳ جهان قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه میانگین سرانه مصرف شیر در کشورهای توسعه یافته ۳۰۰ کیلوگرم است، ادامه داد: سرانه مصرف جهانی حدود ۱۶۰ کیلوگرم است و در ایران و به تبع آن در استان همدان میزان این سرانه ۱۰۲ کیلوگرم است.

نظرپور عنوان کرد: استان همدان با تولید سالانه ۳۷۴ هزار تن شیر خام، چهار و سه دهم درصد از تولیدات کشوری این محصول را به خود اختصاص داده و رتبه نهم کشوری را در این زمینه داراست.

وی همچنین به واحد های صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: ۳۳۵ واحد پرورشی به منظور تامین شیر صنعتی با ظرفیت ۴۴ هزار راس گاو در استان مشغول به فعالیت است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: براساس مصوبه هیئت دولت، کارخانجات صنایع لبنی موظف بودند علاوه بر پرداخت مابه التفاوت سه ماهه نخست سال به دامداران، از ابتدای تیرماه شیر خام با چربی سه و دو دهم درصد با بار میکروبی زیر صدهزار را در در کارخانه به قیمت یک هزار و ۴۴۰ تومان خریداری کنند که متاسفانه زیر بار این مصوبه نرفتند.

نظر پور با بیان اینکه پس از اینکه این قضیه عملیاتی نشد، در شش استان سازمان تعاون روستایی باید شیر را با قیمت مشخص شده از دامدار بخرد و به شیر خشک تبدیل کند، گفت: این طرح از ابتدای آذر ماه عملیاتی شده و به منظور حمایت از دامدار به کل کشور نیز خواهد رسید.

وی به موضوع یارانه دامداران اشاره کرد و گفت: با پیگیری هایی که امسال در خصوص واریز مستقیم یارانه به حساب دامداران صورت گرفته، قرار بر این است که ۲۲۵ میلیارد تومان اعتبار کشوری به دامدارانی که شیر تولیدی خود را در سه ماهه نخست سال بطور مستقیم به کارخانجات و یا تعاونی های روستایی تحویل داده اند، تعلق گیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: از آنجایی که اعتبار بصورت استانی توزیع نمی شود، از دامداران تقاضامندیم با مراجعه به مدیریت های اجرایی این طرح در جهاد کشاورزی شهرستان خود و با تشکیل پرونده و انجام مستند سازی های مربوطه نسبت به گرفتن یارانه دامداری خود اقدام کنند تا جزو نخستین استان ها برای دریافت یارانه باشیم.

نظرپور با اعلام اینکه استان همدان بیشترین ظرفیت کارخانجات فرآوری لبنی را دارد، افزود: از آنجاییکه تولید کننده و کارخانجات در یک زنجیره در کنار هم قرار دارند باید هر دو بخش دیده شوند و از تولید کنندگان به خوبی حمایت شود.