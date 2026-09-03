خبرگزاری مهر- گروه استانها: جاده در کردستان فقط یک مسیر برای عبور خودروها نیست، در استانی که سالها از محدودیت دسترسی به شبکههای اصلی حملونقل کشور رنج برده، هر کیلومتر راه میتواند معنای تازهای برای اقتصاد، تجارت و حتی ماندگاری جمعیت داشته باشد.
همین نگاه است که کریدور شمال به جنوب را از یک پروژه عمرانی معمولی فراتر برده و آن را به یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی کردستان تبدیل کرده است.
سالها از آغاز عملیات اجرایی این پروژه میگذرد و در این مدت بخشهایی از مسیر یکی پس از دیگری زیر بار ترافیک رفتهاند، اما هنوز بخش قابل توجهی از مسیر باقی مانده است؛ مسیری که قرار است شمال و جنوب کشور را در شبکهای پیوستهتر به یکدیگر متصل کند و برای کردستان نیز فرصتی تازه در حوزه ترانزیت، تجارت و توسعه اقتصادی به وجود آورد.
در چنین شرایطی، تکمیل کریدور شمال به جنوب در استان به یکی از اولویتهای جدی مدیریت راه و شهرسازی کردستان تبدیل شده است اولویتی که از یک سو به منابع مالی قابل توجه نیاز دارد و از سوی دیگر با پیچیدگیهای فنی ناشی از شرایط توپوگرافی استان گره خورده است.
امیر قادری، مدیرکل راه و شهرسازی کردستان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این پروژه، از بهرهبرداری ۱۷۵ کیلومتر از مسیر ۳۲۰ کیلومتری کریدور در استان خبر داد و گفت بخش دیگری از این ابرپروژه نیز با فعالیت پیمانکاران مختلف در حال اجراست.
۳۲۰ کیلومتر از کریدور شمال به جنوب در کردستان قرار دارد
قادری با تشریح جایگاه کردستان در مسیر کریدور شمال به جنوب اظهار کرد: طول این کریدور در کشور یک هزار و ۴۸۰ کیلومتر است و این مسیر از پنج استان عبور میکند که سهم کردستان از آن ۳۲۰ کیلومتر است.
وی افزود: این مسیر به دلیل نقشی که در اتصال بخشهای مختلف شبکه حملونقل کشور دارد، برای کردستان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و تکمیل آن میتواند زمینهساز تحولات قابل توجهی در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان باشد.
هزینه ساخت راه در کردستان به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه نسبت به بسیاری از استانهای مرکزی بالاتر است و اجرای پروژههای راهسازی در این منطقه نیازمند عملیات فنی و عمرانی بیشتری است
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به روند اجرای این پروژه بیان کرد: از مجموع ۳۲۰ کیلومتر مسیر کریدور شمال به جنوب در استان، تاکنون ۱۷۵ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و زیر بار ترافیکی قرار گرفته است.
قادری این میزان را معادل حدود ۵۴ درصد از طول مسیر کریدور در کردستان دانست و ادامه داد: بهرهبرداری از این بخش، نتیجه سالها تلاش برای توسعه شبکه راههای استان است، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب همچنان باید بخش قابل توجهی از مسیر تکمیل شود.
۱۷۵ کیلومتر راه با ارزش روز ۴۴ همت
وی عنوان کرد: پیشرفت پروژه تنها در طول مسیر خلاصه نمیشود و حجم سرمایهگذاری انجامشده برای احداث این بخش نیز نشاندهنده ابعاد بزرگ طرح است.
قادری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره ارزش اقتصادی مسیرهای به بهرهبرداری رسیده، گفت: ارزش روز ۱۷۵ کیلومتر از کریدور شمال به جنوب که در کردستان زیر بار ترافیکی قرار گرفته، حدود ۴۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: برای اجرای هر کیلومتر راه دوخطه در این مسیر به طور میانگین حدود ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه میشود و همین موضوع نشان میدهد که تکمیل کریدور نیازمند منابع مالی قابل توجهی است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی استان عنوان کرد: هزینه ساخت راه در کردستان به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه نسبت به بسیاری از استانهای مرکزی بالاتر است و اجرای پروژههای راهسازی در این منطقه نیازمند عملیات فنی و عمرانی بیشتری است.
قادری تأکید کرد: با توجه به این شرایط، انتظار میرود در زمینه اختصاص و تخصیص اعتبارات، نگاه ویژهتر و متمایزی به کردستان وجود داشته باشد تا پروژههای مهم و راهبردی استان با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.
۱۱۸ کیلومتر در دست احداث است
وی یادآور شد: اگرچه ۱۷۵ کیلومتر از مسیر کریدور شمال به جنوب در کردستان به بهرهبرداری رسیده، اما بخش دیگری از مسیر همچنان در کارگاههای عمرانی قرار دارد.
قادری در تشریح وضعیت فعلی پروژه گفت: در حال حاضر ۱۱۸ کیلومتر از کریدور شمال به جنوب در استان در دست احداث است و عملیات اجرایی این بخش توسط ۹ پیمانکار دنبال میشود.
وی اعتبار مورد نیاز و در نظر گرفتهشده برای این بخش را حدود هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اجرای این میزان از پروژه، نیازمند تداوم تأمین منابع مالی است و روند پیشرفت آن ارتباط مستقیمی با تخصیص اعتبارات دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: برای اجرای این بخش در سال جاری پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که امیدواریم با پیگیری استاندار کردستان و حمایت وزیر راه و شهرسازی، سقف اعتبارات این پروژه افزایش پیدا کند.
به گفته قادری، افزایش منابع مالی میتواند امکان فعالتر شدن کارگاههای عمرانی و سرعت گرفتن عملیات اجرایی را فراهم کند؛ موضوعی که برای پروژهای با سابقه طولانی در استان اهمیت ویژهای دارد.
وعده بهرهبرداری از ۱۶ کیلومتر دیگر کریدور تا پایان سال مالی
وی ادامه داد: تکمیل تمام مسیر کریدور شمال به جنوب در کوتاهمدت امکانپذیر نیست، اما برنامهریزی برای افتتاح و بهرهبرداری مرحلهای از بخشهای آمادهشده ادامه دارد.
قادری با اشاره به برنامه راه و شهرسازی کردستان برای سال مالی جاری گفت: تا پایان سال مالی امسال، در مجموع ۴۰ کیلومتر راه در محورهای مختلف استان احداث و زیر بار ترافیکی خواهد رفت.
وی افزود: از این میزان، ۱۶ کیلومتر مربوط به کریدور شمال به جنوب است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان تصریح کرد: این بخش از برنامه، در صورت تحقق، میتواند گام دیگری برای نزدیک شدن کردستان به تکمیل سهم خود از این پروژه ملی باشد؛ پروژهای که هر قطعه تکمیلشده آن بخشی از مسیر ارتباطی استان را به شبکهای گستردهتر از راههای کشور متصل میکند.
سنندج-مریوان و سقز-بانه؛ حلقههای مهم اتصال تجاری
وی اضافه کرد: کریدور شمال به جنوب تنها یک مسیر عبوری نیست و اهمیت آن زمانی بیشتر نمایان میشود که به پیوند آن با محورهای اقتصادی و تجاری استان توجه شود.
قادری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره نقش این پروژه در تجارت خارجی کردستان اظهار کرد: محورهای سنندج-مریوان، سقز-بانه و همچنین سنندج-همدان از مسیرهای مهم استان به شمار میروند و با توجه به ظرفیت مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان، توسعه و تقویت این محورهای ارتباطی اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: تقویت کریدورهای ترانزیتی در این محورها میتواند به توسعه همکاریهای تجاری کردستان با اقلیم کردستان عراق کمک کند.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: تسهیل رفتوآمد و حملونقل در این مسیرها میتواند ظرفیتهای موجود در زمینه واردات و صادرات کالاهای اساسی را تقویت کرده و زمینه را برای گسترش مناسبات اقتصادی فراهم کند.
وی عنوان کرد: از این منظر، جاده در کردستان تنها زیرساختی برای جابهجایی مسافر و کالا نیست؛ بلکه میتواند به عنوان حلقه اتصال ظرفیتهای تولیدی، تجاری و مرزی استان با بازارهای منطقهای ایفای نقش کند.
شبکه راههای کردستان؛ بیش از ۸ هزار کیلومتر مسیر بینشهری و روستایی
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اعلام اینکه مسئله راه در کردستان به کریدور شمال به جنوب محدود نمیشود، گفت: گستردگی شبکه راههای استان و وضعیت برخی مسیرهای روستایی، حجم دیگری از نیازهای زیرساختی منطقه را نمایان میکند.
قادری در تشریح وضعیت راههای استان گفت: طول راههای بینشهری کردستان یک هزار و ۸۶۳ کیلومتر است و شبکه راههای روستایی استان نیز به شش هزار و ۱۸۳ کیلومتر میرسد.
محورهای سنندج-مریوان، سقز-بانه و همچنین سنندج-همدان از مسیرهای مهم استان به شمار میروند و با توجه به ظرفیت مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان، توسعه و تقویت این محورهای ارتباطی اهمیت ویژهای دارد
وی افزود: از مجموع راههای روستایی استان، سه هزار و ۵۲۰ کیلومتر آسفالت شده و بخش باقیمانده همچنان به صورت شوسه یا خاکی است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان و پراکندگی روستاها، توسعه و بهسازی راههای روستایی را نیز از نیازهای مهم حوزه حملونقل عنوان کرد.
راه؛ زیرساختی برای بازآفرینی اقتصاد کردستان
کریدور شمال به جنوب در کردستان اکنون به مرحلهای رسیده که ۱۷۵ کیلومتر آن زیر بار ترافیک قرار گرفته، اما ۱۴۵ کیلومتر دیگر از مسیر ۳۲۰ کیلومتری استان همچنان نیازمند تکمیل یا اجرای عملیات عمرانی است.
ارقام اعلامشده از سوی مدیرکل راه و شهرسازی کردستان نشان میدهد پروژه در مقیاسی بزرگ در حال اجراست؛ پروژهای که برای بخش اجراشده آن ارزشی حدود ۴۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعلام شده و برای ادامه مسیر نیز هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
در واقع، چالش اصلی اکنون تنها آغاز عملیات اجرایی نیست؛ مسئله مهمتر، استمرار تأمین مالی، سرعت بخشیدن به عملیات و فراهم کردن شرایط لازم برای بهرهبرداری مرحلهای از مسیرهای در حال ساخت است.
از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی کردستان در مجاورت مرز عراق و وجود ظرفیتهای تجاری در بانه و مریوان، اهمیت اقتصادی تکمیل شبکه راههای استان را دوچندان کرده است. اتصال بهتر این مناطق به شبکه اصلی کشور میتواند هزینه و زمان جابهجایی کالا را کاهش داده و ظرفیتهای تجاری و ترانزیتی استان را تقویت کند.
چشم کردستان به ادامه مسیر
کریدور شمال به جنوب در کردستان پس از سالها همچنان در مسیر تکمیل قرار دارد؛ مسیری که تاکنون ۱۷۵ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده و ۱۱۸ کیلومتر دیگر با حضور ۹ پیمانکار در حال احداث است.
مدیریت راه و شهرسازی استان از یک سو بر ضرورت افزایش اعتبارات و از سوی دیگر بر اهمیت راهبردی این پروژه برای آینده کردستان تأکید دارد. در این میان، وعده بهرهبرداری از ۱۶ کیلومتر دیگر از کریدور تا پایان سال مالی جاری، بخشی از برنامه کوتاهمدت برای پیشبرد این پروژه است.
با این حال، برای رسیدن به نقطهای که تمام ۳۲۰ کیلومتر سهم کردستان از این ابرپروژه زیر بار ترافیکی قرار گیرد، مسیر همچنان ادامه دارد؛ مسیری که در صورت تأمین بهموقع اعتبارات و تداوم عملیات اجرایی، میتواند یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه اقتصادی استان در سالهای آینده باشد.
اکنون نگاهها به ادامه کارگاههای عمرانی، تأمین منابع مالی و تصمیمهای مدیریتی دوخته شده است؛ چرا که در کردستان، تکمیل یک جاده میتواند به معنای باز شدن مسیری تازه برای تجارت، گردشگری، حملونقل و ارتباط اقتصادی با داخل و خارج از کشور باشد.
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