دفاع کلینتون از اوباما/عدم توافق با ایران بهتر از توافق بد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جرزوالم پست، "هیلاری کلینتون" که در مجمع سابان موسسه بروکینگز سخنرانی می کرد در ادامه گفت: هدف اصلی از انجام مذاکرات با ایران مسدود کردن همه راه های منتهی به تسلیحات هسته ای است.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا که به احتمال بسیار زیاد نامزد اصلی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 خواهد بود، در ادامه به توافق سال گذشته ژنو اشاره کرد و گفت: معتدم توافق موقت با ایران برنامه هسته ای این کشور را متوقف کره است. و هرگونه توافقی با ایران باید به روشنی نشان دهد که آینده برنامه هسته ای ایران چگونه خواهد بود.

وی در ادامه نقل قولی از "وینستون چرچیل" نخست وزیر انگلیس در زمان جنگ جهانی دوم، اشاره کرد و گفت: معتقدم حرف زدن بهتر از جنگیدن است.

وی همچنین مدعی شد که در قبال ایران تمامی گزینه ها از جمله حمله نظامی باید بر روی میز باقی بمانند.

کلینتون در ادامه به فتنه پس از انتخابات سال 88 اشاره کرد و عنوان داشت: به نظر من آمریکا در انتخابات سال 2009 و ماجرای جنبش سبز اشتباه کرد و باید با قدرت بیشتری با ایران برخورد می کرد.