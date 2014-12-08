بستر ادامه تحصیل تادکتری برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش یکشنبه شب در مراسم روز دانشجو در بین دانشجویان فرهنگیان شهیدمطهری شیراز بیان کرد: در گذشته تربیت معلم دوره دو ساله بود و مشکلات زیادی به همراه داشت ومدرک آن تنها در آموزش وپرورش کاربردی بود ولی امروزه با تاسیس دانشگاه فرهنگیان این معضلات مرتفع شده وهمچنین دانشجویان این دانشگاه می توانند تا مقطع دکتری در هر رشته مربوطه ادامه تحصیل بدهند.

وی اضافه کرد: آینده روشن این دانشگاه برای بسیاری از مسئولان قابل لمس است از همین رو مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسبت به رفع مشکلات این دانشگاه توجه خاصی دارند.

کفاش با بیان اینکه دانشجویان امروز این دانشگاه معلمان آینده خواهند بود، گفت:خدمت به دانشجو معلمان در حقیقت خدمت به کشور است زیرا در آینده نزدیک تربیت فرزندان و آینده سازان توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان انجام خواهد شد.

این مسئول به دانشجویان توصیه کرد که با پشتکار علم، ورزش و ایمان به خدا می توانند معلمان دلسوز و تاثیر گذاری در جامعه بشوند از همین رو قدر تحصیل در این دانشگاه را بدانند.

معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به جایگاه شهید مطهری گفت: دانشجویان چنانچه به زندگی و تلاش های شهید مطهری در راه رسیدن عرصه مغلمی را مطالعه کنند خواهند آموخت که شهید مطهری طرح ایدئولوژی یک انسان کامل را برای معلمان و آینده سازان جامعه به یاد گار گذاشته اند.

وی از دانشجویان خواست آثار و زندگی نامه انسان های بزرگ را بیشتر مطالعه کنند زیرا در آینده معلمان دانشگاه فرهنگیان الگوی دانش آموزان خواهند شد.

کفاش وضعیت اشتغال در جامعه را نامناسب دانست و افزود: امروزه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان شرایط خاصی دارد و این شریط برای بسیاری از افراد جامعه فراهم نیست.

وی تصریح کرد: هم اکنون برای ادامه تحصیل دانشجویان این دانشگاه هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و در بحث حقوق نیز لایحه رتبه بندی معلمان تا قبل از اواخر امسال توسط وزیر ارایه می شود تا به زودی بتوانیم مشکلات حقوق دانشجویان را مرتفع کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش به مباحث دوره ضرورت خدمت و دوره های کارورزی اشاره کرد و افزود: به زودی تمامی قوانین قابل اجرا در این زمینه اعلام خواهد شد زیرا مباحث آموزش و پرورش برای دولت به عنوان یک اولویت است و بر همین اساس در حال رایزنی با مسئولین مربوطه هستیم.

در ادامه مراسم استاندار فارس نیز گفت: امروزه دانشجویان به عنوان یک سرمایه و فرصت برای کشور به شمار می روند.

سید محمد احمدی با تأکید بر اهمیت فضای دانشجویی در کشور، بیان کرد: دانشجویان می‌توانند مشکلات کشور را با سرانگشت تدبیر حل کنند.

وی با اشاره به اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران یک حقیقت انکارناپذیر است گفت: دارای دولتی هستیم که منتخب اکثریت مردم است و با مشی اعتدال به سمت دنیا دست دراز می کنیم.

وی در خطاب به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد:در نظامی دانشجو هستنید که می توانید با نگاهی گذرا موقیعیت خود را مورد رصد قرار دهید زیرا امروزه در بسیاری از کشورهای همسایه امنیت برایشان به عنوان یک دغدغه اصلی به شمار می رود ونیازمند یک آرامش نسبی هستند.

استاندار فارس تصریح کرد: اندیشه اخوان المسلمین، روشنفگران عرب بیش از 70 سال پیش در مصر پایه گذاری شد و تلاش کردند تا بتوانند حکومت اسلامی مورد نظر خود را در این کشور مستقر کنند.

وی ادامه داد:مصری ها علیه مبارک شوریدند و انقلاب شکل گرفت و مرسی سر کار آمد اما دوام آن تنها یک سال بود وهمچنین در لیبی، یمن، سوریه، عراق و تمام کشورهای منطقه شاهد شیعه کشی و سنی کشی هستیم.

احمدی مهمترین دلیل این معضلات در کشور های یاد شده را نداشتن رهبری و مقید نبودن به یک نقشه راه اعلام کرد.

وی از تمامی افراد جامعه خواست هوشیاری خود را نسبت به تحولات اخیر کشورعربستان را بیشتر کنند زیرا بر این عقیده است که همه پول های عربستان و شیوخ منطقه برای از بین رفتن شیعه برنامه ریزی شده بود تا در نهایت جمهوری اسلامی نابود کنند.

احمدی یاد آور شد: داعش در حال حاضر به نام استقرار خلافت اسلامی زندگی مردم را تباه کرده که این امر بیانگر فعالیت های دنیای استکبار است.

استاندار فارس در پایان ضمن تبریک روز دانشجو به دانشجویان دانشگاه فرهنیگان شهید مطهری قول انتقال این دانشگاه به مرکز استان داد وگفت: انتقال دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری به شیراز را با جدیت پیگیری خواهم کرد.