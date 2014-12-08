حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد انشگاهی درخصوص آخرین وضعیت بیمارستان سلول های درمانی به خبرنگار مهر گفت: مشکل ما تامین منابع مالی و انتخاب زمین مناسب، جهت ساخت این بیمارستان بود که در نهایت به جای مثبتی در انتخاب زمین مناسب نرسیدیم اما با شهرداری به توافق رسیدیم تا در زمینی که سازمان اوقاف در اختیارمان می گذارد، بر اساس نقشه رویان، ظرف سه سال بیمارستان سلول درمانی را احداث کنیم.

طیبی اذعان داشت: در بیمارستان سلول درمانی قرار است علاوه بر فعالیت های پژوهشی در زمینه سلول های بنیادی، به خدمات سلول درمانی نیز پرداخته شود و درمان های شخصی در این مجموعه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پژوهش و تجاری سازی پژوهش (کاربردی کردن پژوهش) در بیمارستان سلول درمانی از اهداف ما در این پژوهشگاه است، عنوان کرد: بناداریم فعالیت های خوبی در این بیمارستان انجام دهیم و اکنون اقدامات حقوقی آن در حال انجام است.

طیبی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به سمتی می رویم که سلول درمانی، جایگزین دارودرمانی می شود، افزود: همه فعالیت های ما در جهاد دانشگاهی و همچنین پژوهشگاه رویان در جهتی است که بتوانیم مشکلات را برطرف سازیم تا این بیمارستان به بهره برداری برسد.

به گفته وی از نظر من بیمارستان سلول درمانی ظرف مدت سه سال به بهره برداری می رسد که از هم اکنون به دنبال توسعه نیرو و تجهیزات این بیمارستان هستیم البته برای توسعه نیرو و تجهیزات نیاز به کمک داریم.

وی اذعان داشت: زمانی درمان موفق در حوزه سلول های بنیادی داریم که بخش زیادی از فعالیت ها به پژوهش و بخشی از پژوهش در قالب درمان در اختیار جامعه قرار بگیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی در خصوص پیشرفت های پژوهشگاه رویان در حوزه سلول های بنیادی گفت: پژوهشگاه رویان در بحث درمان بیماری های پوستی و غضروف از طریق سلول درمانی به نتایج جدی رسیده و در درمان بیماری های قلبی پیشرفت ها داشته است. اکنون هم در حال آزمایش با روش های جدیدتری هستند که در آینده این نتایج منتشر می شود.