لازمه پیشرفت خودباوری، اراده و داشتن برنامه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طیبی، صبح پنجشنبه در گردهمایی روسای جهاد دانشگاهی کشور در استان مرکزی با تاکید بر اینکه باید همه تمرکز ما مصروف به اقدامات علمی فناورانه و فرهنگی باشد، گفت: اساس تشکیل جهاد دانشگاهی فرهنگ سازی بوده و جهاد ماموریت خود را در عرصه های مختلف به خوبی انجام داده است.

وی با بیان اینکه ما آمادگی لازم برای قبول مسئولیت‌های بزرگ در کشور را داریم، اضافه کرد: جهاد دانشگاهی کشور باید نقش‌های بزرگی در کشور عهده دار باشد؛ چراکه ظرفیت بالایی دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه اکنون سه کار در اولویت فعالیت های جهاد است، افزود: باید برنامه‌ریزی کنیم همه واحدهای این نهاد در سراسر کشور برمبنای نیاز ملی و مزیت‌های استانی کار شاخصی داشته باشند و این مهم براساس برنامه پنجم توسعه در حال انجام است.

تشکیل شورای راهبری و تببین اهداف نقشه جامع علمی کشور طیبی به تشکیل شورای راهبری و تببین اهداف نقشه جامع علمی کشور و دیدار با مقام معظم رهبری اشاره و اضافه کرد: پیگیری‌های بسیاری در این راستا انجام و نقش جهاد دانشگاهی در این بخش پذیرفته شد.

وی با بیان اینکه اکنون صنایع بسیاری وارد کشور شده، اما در کنار آن تکنولوژی و دانش صنایع و فناوری وارد نشده است، اظهار کرد: همچنان دانش را خریداری می‌کنیم در صورتی که می‌توان در این عرصه در کنار ورود صنایع، انتقال دانش و تکنولوژی به جهاد دانشگاهی محول شود.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با تاکید بر اینکه این اتفاق را می‌توان حتی در پروژه پارس جنوبی، حمل و نقل ریلی و تولید فولاد به جهاد سپرد، گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد علمی ظرفیت اختیار داشتن چند مسئولیت و به انجام رساندن آن را دارد.

طیبی با اشاره به نبود استراتژی توسعه صنعتی در کشور، افزود: امروز باید این استراتژی تدوین شود؛ چراکه جهاد دانشگاهی توان انجام آن را دارد که الزامات این استراتژی را تدوین و به اجرا در آورد.

وی با تاکید بر توسعه علمی و فناورانه که باید به ثروت تبدیل شود و نیازمند نظام ملی نوآوری فعال است، گفت: حلقه‌های این نظام در کشور وجود دارد، اما چون کارهای مثبتی انجام نشده به جایی نرسیدیم.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با بیان اینکه باید علت یابی شود که چرا تولید ملی و فناورانه منجر به تولید ثروت نمی‌شود و یا سندهای خوبی تدوین می‌شود اما در عمل کاری صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: این نظام باید سیاست گذاری عالی را به انجام برساند و دولت به عنوان برنامه ریز اجرایی و مجلس به عنوان حامی قانونی و بنگاه های اقتصادی به عنوان حامی مالی حضوردارند.

جهاددانشگاهی آمادگی لازم برای رفع مشکلات توسعه علم و فن آوری را دارد طیبی با اشاره به علت این امر و نبود ارتباط تعریف شده بین نهادها، اضافه کرد: جهاد دانشگاهی توان انجام این علت یابی را داشته و با ظرفیت‌های در اختیار این نهاد می‌توان مشکلات توسعه علم و فناوری را بررسی و علل نبود تولید ثروتزا را مشخص کرد.

وی وظیفه جهاد دانشگاهی را اعلام آمادگی و داشتن اراده‌ای برای رفع این موضوع دانست و افزود: جهاد دانشگاهی آمادگی لازم برای قبول مسئولیت در صنعت نفت، داروسازی و پتروشیمی و حتی حوزه فرهنگی را دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور تصریح کرد: درکنار این واگذاری مسئولیت‌ها جهاد می‌تواند موظف به استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور باشد و البته مجموعه جهاد مسئولیت‌ها را تعیین کرده و لازم است با دولت مذاکراتی داشته باشیم که این مسئولیت‌ها را به جهاد دانشگاهی بسپارند.

طیبی با بیان اینکه جهاد در توسعه فرهنگی، علمی و فناورانه، آموزشی و تسهیل در امر کارآفرینی به عنوان زیرساخت‌های اساسی کشور پیشرفت‌های قابل قبولی به دست آورده است، اضافه کرد: ایجاد سازمان‌ها و انجام فعالیت‌های قرآنی، خبرگزاری‌ها، فعالیت مربوط به سلول‌های بنیادی و تولید داروهای نوترکیب همه نشان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جهاد دانشگاهی است.

وفاق سیاسی برنامه ها مستلزم فرهنگ سازی

رئیس جهاد دانشگاهی کشور با تأکید بر اینکه هر گردش سیاسی در کشور برنامه ها را دچار تزلزل و تغییر می‌کند، اظهار کرد: تدوین برنامه ها با وفاق سیاسی نیازمند فرهنگ‌سازی است تا بتوان برنامه های جامع و بلندمدت را انجام داد.

طیبی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی ظرفیت تقبل مسوولیت‌های فرهنگی، علمی و فناورانه را داشته و در کنار آن می‌تواند مسوولیت کمک به قانون گذاری را عهده دار شود.

وی با بیان اینکه واگن پارس که می توانست قدرتی در تولید واگن و افتخار کشور باشد امروز وضعیت نامناسب دارد، اضافه کرد: جهاد دانشگاهی این آمادگی را دارد که طراحی واگن و سیستم محرکه یا رانشی را به انجام برساند و تنها در این راستا نیازمند سرمایه و حمایت ملی هستیم.

رییس جهاد دانشگاهی کشور ادامه داد: رویکرد جهاد به مسئولیت‌ها نگاهی کاملا کاربردی، طرح مساله، حل مشکلات امروز جامعه و نگاه به علم و فناوری است و در استان مرکزی آماده پذیرش مسئولیت‌های مشخصی مانند برعهده گرفتن مسئولیت واگن پارس هستیم.

طیبی با بیان اینکه اکنون کشور نیازمند چهار تا پنج هزار واگن مترو است، تصریح کرد: چند هزار واگن بین جاده ای و لوکوموتیو نیاز است که جهاد دانشگاهی توان لازم برای طراحی بدنی و انجام سیستم رانشی را دارد.

۲۰ درصد منابع مالی جهاد دانشگاهی دولتی است رییس جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به اینکه تنها ۲۰ درصد از منابع مالی این نهاد از طریق دولت تامین می شود و مابقی به واسطه تجاری سازی فعالیت‌ها و انجام پروژه‌های تحقیقاتی تحصیل می‌شود، اضافه کرد: حاضریم مجتمع بزرگی در جهت رفع نیازهای ملی و منطقه ای به کارگیریم.

طیبی ادامه داد: در زمینه شیمی، گیاهان دارویی نو ترکیب، کشاورزی، اب، آبیاری مدرن و آب شیرین کن آمادگی لازم را برای انجام و قبول مسئولیت داریم.

وی اظهار کرد: پیشنهادی به دولت داده شده است که با توجه به فناوری های تولید شده و فناوری‌هایی که توان تولید آنها را در اختیار داریم می‌توانیم پنج مجتمع بزرگ به منظور انجام مجموعه ای از اقدامات داشته باشیم.

رییس جهاد دانشگاهی کشور ادامه داد: ظرفیت فعالیت در زمینه الکترومکانیک و الکترونیک قدرت، الکترومکانیک و الکترونیک قدرت حمل و نقل ریلی در جهاد دانشگاهی وجود دارد.