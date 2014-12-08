به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در بدو ورود به فرودگاه بین المللی "بی نظیر بوتو" اسلام آباد، از سوی معاون وزیر اقتصاد و دارایی پاکستان و "علیرضا حقیقیان" سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد مورد استقبال قرار گرفت.

علاوه بر تعدادی از معاونان و مشاوران طیب نیا، گروهی از فعالان تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز وی را در این سفر همراهی می کنند.

نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان امروز و فردا (دوشنبه و سه شنبه) در اسلام آباد برگزار می شود.

طیب نیا قرار است در جریان سفر دو روزه به اسلام آباد، علاوه بر شرکت در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و دیدار با اسحاق دار همتای پاکستانی خود، با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان، شاهد خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی، خرم دستگیر خان وزیر بازرگانی و سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی نیز دیدار می کند.

علی طیب نیا و اسحاق دار وزیران امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان که اواخر مهر ماه سال جاری برای شرکت در کنفرانس بین المللی صندوق بین المللی پول و اجلاس بانک جهانی به واشنگتن سفر کرده بودند، در حاشیه این اجلاس ها با هم دیدار و توافق کردند که نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، با تمرکز ویژه روی موضوع خط لوله گاز و صادرات برق ایران به پاکستان، در آینده ای نزدیک برگزار شود.