به گزارش خبرنگار مهر، مجید زارع‌زاده دوشنبه شب در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد، با قدردانی از تلاش واحدهای تولیدی، مدیران کنترل کیفیت، آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی، اظهار کرد: فعالان حوزه تولید و استاندارد در سال گذشته، با وجود چالش‌های متعدد و شرایط دشوار حاکم بر کشور، نقش مهمی در حفظ کیفیت کالاها و تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان اداره‌کل استاندارد هرمزگان در شرایط دشوار و جنگی افزود: همراهی واحدهای تولیدی و حمایت فعالان اقتصادی، در کنار خدمات مستمر همکاران این اداره‌کل، نقش مؤثری در تداوم ارزیابی انطباق کالاها و خدمات داشت و بدون این همکاری‌ها، فرایند ورود و ارزیابی کالاها با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شد.

ناترازی انرژی چالشی جهانی برای صنایع

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پایدار» گفت: موضوع ناترازی انرژی تنها مختص ایران نیست، بلکه به یکی از چالش‌های مهم جهانی تبدیل شده و سازمان بین‌المللی استاندارد و سازمان ملی استاندارد ایران نیز بر اهمیت این موضوع تأکید دارند.

زارع‌زاده با بیان اینکه هزینه انرژی سهم قابل‌توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها دارد، تصریح کرد: کاهش هزینه‌های تولید مستلزم توجه جدی به بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح فرایندهای تولید و افزایش بهره‌وری است.

وی ادامه داد: مدیران واحدهای تولیدی و مسئولان کنترل کیفیت می‌توانند با بهبود و اصلاح فرایندها، استفاده از تجهیزات با راندمان بالاتر و کاهش زمان‌های توقف و هزینه‌های نگهداری، زمینه کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری را فراهم کنند.

نقش مؤثر نهادهای ارزیابی انطباق در ارتقای کیفیت کالاها

زارع‌زاده با تأکید بر اهمیت نقش آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی در اجرای الزامات استاندارد افزود: نهادهای ارزیابی انطباق، به‌ویژه مجموعه‌هایی که در حوزه انرژی و آزمون‌های عملکردی فعالیت می‌کنند، باید با دقت و حساسیت بیشتری وظایف تخصصی خود را دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف مرتبط با بهره‌وری انرژی و ارتقای کیفیت محصولات، علاوه بر مسئولیت واحدهای تولیدی، به عملکرد دقیق و تخصصی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی نیز وابسته است و دستگاه‌های حاکمیتی باید از این مجموعه‌ها حمایت کنند.

ضرورت حمایت از آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به آسیب‌پذیری نهادهای ارزیابی انطباق در شرایط دشوار اقتصادی گفت: اگرچه این مجموعه‌ها از نظر ابعاد اقتصادی ممکن است کوچک‌تر از واحدهای تولیدی باشند، اما نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در زنجیره تولید، ارزیابی کیفیت و نظارت بر انطباق کالاها دارند.

وی افزود: در دوره گذار اقتصادی، آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی نیز از شرایط حاکم بر صنایع آسیب می‌بینند؛ ازاین‌رو، ضروری است حمایت‌های لازم از این مجموعه‌ها، به‌ویژه در حوزه تسهیلات، مالیات و بیمه، مورد توجه قرار گیرد.

زارع‌زاده با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های تخصصی این مجموعه‌ها اظهار کرد: شکل‌گیری یک آزمایشگاه تخصصی و توسعه دامنه تأیید صلاحیت آن، به زمان، سرمایه‌گذاری و تجربه چندین‌ساله نیاز دارد. برخی آزمایشگاه‌ها طی ۵، ۱۰ یا حتی ۲۰ سال فعالیت، به‌تدریج دامنه خدمات و توانمندی‌های خود را توسعه داده‌اند و از دست رفتن این ظرفیت‌ها، به‌سادگی قابل جبران نیست.

وی ادامه داد: تضعیف یا تعطیلی این مجموعه‌ها در شرایط فعلی می‌تواند در آینده، پس از عبور از محدودیت‌های موجود، مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد کند؛ چراکه احیای ظرفیت‌های آزمایشگاهی، بازگشت سرمایه انسانی و بازیابی تجربه تخصصی، فرایندی زمان‌بر خواهد بود.

خروج بخشی از کالاها از استان؛ چالشی برای آینده

زارع‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه آزمون و ارزیابی کالاها در هرمزگان گفت: در حال حاضر، بخش عمده کالاها در سطح استان مورد آزمون قرار می‌گیرند و تنها بخشی از کالاها برای انجام برخی خدمات تخصصی به خارج از استان ارسال می‌شوند. محدود بودن تعداد این کالاها و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید، از جمله عواملی است که بر وضعیت این بخش تأثیر گذاشته است.

وی هشدار داد: اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که تعداد کالاهای ارسالی به خارج از استان افزایش یابد و ظرفیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی داخلی تضعیف شود، هرمزگان در آینده با چالش‌های بیشتری در زمینه ارزیابی انطباق و ارائه خدمات تخصصی مواجه خواهد شد.

مدیرکل استاندارد هرمزگان در همین زمینه از استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواست با اتخاذ تدابیر حمایتی مناسب، زمینه حفظ و تقویت فعالیت آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی را فراهم کنند تا این مجموعه‌ها بتوانند از شرایط دشوار فعلی عبور کنند.

زارع‌زاده در پایان سخنان خود، ضمن قدردانی از واحدهای تولیدی نمونه، مدیران کنترل کیفیت منتخب و استادان دانشگاه که در ترویج فرهنگ استاندارد همکاری داشته‌اند، اظهار کرد: ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، توسعه استانداردسازی و افزایش بهره‌وری، نیازمند همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، واحدهای تولیدی، نهادهای ارزیابی انطباق و مراکز علمی است.

وی با تبریک روز ملی استاندارد به فعالان این حوزه، برای تمامی تلاشگران عرصه تولید، کنترل کیفیت و استانداردسازی آرزوی موفقیت کرد.